Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı... Erdoğan açıklama yapacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
|20 Ekim 2020 16:07
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