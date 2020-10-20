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Bir ilde daha kamu kurumlarına HES koduyla girilecek

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına 2 Kasım'dan itibaren "Hayat Eve Sığar (HES)" koduyla girme zorunluluğu getirildi
 20 Ekim 2020 16:11
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Bir ilde daha kamu kurumlarına HES koduyla girilecek

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına 2 Kasım'dan itibaren "Hayat Eve Sığar (HES)" koduyla girme zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ahmet Ümit başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kent genelinde Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bazı tedbirler alınmasına karar verdi.

Hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesinin salgınla mücadelede üzerinde durulması gereken önemli konulardan olduğu vurgulanan açıklamada, bulaşma riskinin azaltılması ve temaslıların belirlenerek izolasyona tabi tutulmasının temini amacıyla Sağlık Bakanlığınca HES kodu uygulaması geliştirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, HES koduna göre kişilerin takibinin sağlanmasının önem taşıdığına işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"İlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde ve randevu alma işlemlerinde HES kodu sorgulaması yapılmasına, Kovid-19 tanısı konulan ya da temaslısı durumundakilerin kamu kurum ve kuruluşlarına girişine izin verilmemesine, Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda bulunması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen, bu şartlara uymayarak dışarı çıktığı tespit edilenlerin bilgilerinin gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için kolluk kuvvetlerine bildirilmesine karar verilmiştir."

HES koduyla giriş uygulamasının, her vatandaşın elektronik malzemelere yeterince vakıf olmaması ve uygun yakınlarının da bulunamayabileceği göz önünde bulundurularak, mağduriyete yol açmaması amacıyla 15 gün deneme nitelikli gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, bunun 2 Kasım itibarıyla ise tüm birimlerde hayata geçirileceği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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