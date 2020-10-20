Meslekten ihraç edilen komiserler Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2'si eski komiser 3 kişi yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanırken yakalandı
|20 Ekim 2020 16:19
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Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2'si eski komiser 3 kişi yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanırken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Yapılan kontrolün ardından otomobildeki FETÖ şüphelisi meslekten ihraç edilen komiserler M.K. ve Y.B. ile muhasebeci S.B. gözaltına alındı.
Şüpheliler, ifadelerinin alınması için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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