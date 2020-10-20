Yeni Malatyaspor aşığı Fadime nine koronavirüse yenik düştü
|20 Ekim 2020 16:23
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Sıkı bir Yeni Malatyaspor taraftarı olan 93 yaşındaki Fadime Çınar, korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Adeta Yeni Malatyaspor aşığı olan Fadime Çınar, yakalandığı korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Yeni Malatyaspor Kulübü de bir taziye mesajı yayımlayarak, "Korona virüs ile mücadele eden renklere aşık taraftarımız, tribünlerimizin Fadime ninesi, Fadime Çınar'ın (93) vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Koronavirüs ile mücadele eden renklere aşık taraftarımız, tribünlerimizin Fadime ninesi, Fadime Çınarın (93) vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) October 20, 2020
Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. pic.twitter.com/PKnOxVqTKQ
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