'Adil Gür, sözünün arkasında durmadı'
Habertürk yazarı Kemal Öztürk, anket şirketi sahibi Adil Gür'ün "KKTC'de Ersin Tatar kazanırsa mesleği bırakırım" dediğini yeniden yazdı ve Gür'ün katıldıkları televizyon programında "Yüzde 60'a 40 Tatar kaybeder" iddiasında bulunduğunu hatırlattı.
|20 Ekim 2020 16:25
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A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür'ün "KKTC'de Ersin Tatar kazanırsa mesleği bırakırım" dediği iddiasını reddetmesine ilişkin açıklamada bulunan Habertürk yazarı Kemal Öztürk, "Sözünün arkasında duracağına, yaptığı hatadan dolayı kamuoyundan özür dileyeceğine, beni suçlayarak konuyu saptırmaya çalıştı" dedi.
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