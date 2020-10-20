Eski rektör, kumpas ve şantajdan gözaltına alındı
Eski Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alındı.
|20 Ekim 2020 16:27
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Eski rektör Bircan'ın, mevcut ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir'e kurulan kumpas ve şantaj nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aldemir'e yapılan videolu şantaj nedeniyle Aydın'da gazetecilik yapan Suat Deniz, eşi Ayla Deniz geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmış, Mehmet Özışık hakkında da soruşturma başlatılmıştı.
Çalışmalar kapsamında savcılık talimatıyla eski ADÜ rektörü Bircan'ın Kardeşköy mahallesi yakınlarındaki villasına 30'a yakın polisle baskın yapıldı.
Gözaltına alınan eski Bircan'ın evindeki aramada ele geçirilen cep telefonları, bilgisayar, bellek ve diğer dijital materyallere el konuldu.
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