Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı
Arabesk müziğinin sevilen ismi 47 yaşındaki Hakan Taşıyan rahatsızlanarak, hastaneye kaldırıldı. Karaciğer ve böbrek yetmezliği olduğu öğrenilen Taşıyan, tedavisinin ardından evine gönderildi
|20 Ekim 2020 16:49
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Arabesk müziğinin sevilen ismi 47 yaşındaki Hakan Taşıyan rahatsızlanarak, hastaneye kaldırıldı. Karaciğer ve böbrek yetmezliği olduğu öğrenilen Taşıyan, tedavisinin ardından evine gönderildi.
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakan Taşıyan bir süredir, karaciğer ve böbrek yetmezliği yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Taşıyan, Ankara'da bulunan evine gönderildi. Taşıyan'ın organ nakline ihtiyacı olduğu öğrenildi.
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