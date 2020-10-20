İyi Parti'de kavga büyüyor... Özdağ'dan Akşener'e sert cevap

Önceki akşam Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'ye konuk olan Ümit Özdağ, Meral Akşener'in politikalarını eleştirirken partinin HDP'ye yakınlaştığını; İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmişti.

Özdağ'ın açıklamaları İYİ Parti'de deprem etkisi yaratırken İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu iddiaları sert bir dille yalanladı.

"Bunu söyleyen yalancıdır"

İYİ Parti lideri Akşener de Kavuncu'nun Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyururken "Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette. Çünkü araştırma şirketlerinde 13-15 sonuçlarını bulunca, kış kışlığını yapar ama şimdi bakacağız duruma" diye konuştu.

"Bombanın pimini çekenlere baksınlar"

Akşener'in açıklamalarına tepki gösteren Özdağ, şu yanıtı verdi: İYİ Parti içerisinde operasyon arayanlar İYİ Parti'nin son iki kongresinde kirli tezgahları kurgulayanlara, işbirlikçilerine ve bombanın pimini ilk çekenlere baksınlar.