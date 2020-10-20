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MKE Ankaragücü'nde 4 futbolcunun testi pozitif çıktı

MKE Ankaragücü Kulübü, 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı
 20 Ekim 2020 17:47
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MKE Ankaragücü'nde 4 futbolcunun testi pozitif çıktı

MKE Ankaragücü Kulübü, 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın kadrosunda yer alan 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelimize görülen lüzum üzerine yapılan Kovid-19 test sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır. Testleri pozitif çıkan teknik personel ve futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Futbolcu ve teknik personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." denildi.
Anadolu Ajansı
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