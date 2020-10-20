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Açık cezaevindekilerin koronavirüs izinleri uzatılacak

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı'nın açık cezaevlerinde bulunanlara ikişer ay süreyle izin verme yetkisinin süresi kasım sonunda doluyordu. Meclis iki artı iki aylık süreyle uzatımına sıcak bakıyor
 20 Ekim 2020 18:15
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Açık cezaevindekilerin koronavirüs izinleri uzatılacak

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, açık cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere ilişkin, "Meclis iki artı iki aylık süreyle uzatımına sıcak bakıyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, açık cezaevlerine ilişkin açıklama yaptı. Bostancı, "Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığının açık cezaevlerinde bulunanlara ikişer ay süreyle izin verme yetkisinin süresi kasım sonunda doluyordu. Meclis iki artı iki aylık süreyle uzatımına sıcak bakıyor" dedi.
DHA
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