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Sultangazi'de kaybolan çocuğu öğretmen çift buldu

Sultangazi'de anneannesinin ekmek aldığı sırada ortadan kaybolan 5 yaşındaki çocuk, öğretmen çift tarafından bulundu. Babası polisle birlikte çocuğu almaya geldiğinde duygusal anlar yaşandı. Baba ile çocuğu bulan öğretmen gözyaşlarına hakim olamadı
 20 Ekim 2020 18:35
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Sultangazi'de kaybolan çocuğu öğretmen çift buldu

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde 5 yaşındaki Poyraz, anneannesiyle birlikte dışarı çıktı. Küçük Poyraz, anneannesi ekmek aldığı sırada yanından uzaklaşarak ortadan kayboldu. Torununu bir süre çevrede arayan yaşlı kadın, gitmiş olabileceğini düşünerek eve döndü. Poyraz'ı evde de bulamayan yaşlı kadın, diğer aile fertlerini durumdan haberdar etti. Poyraz'ın babası soluğu polis merkezinde aldı. Fotoğrafı tüm ekiplere gönderilen küçük Poyraz için polisler seferber oldu. Kaybolduğu güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen polisin Poyraz'ı arama çalışmaları devam ederken, yaklaşık 3 saat sonra sevindirici haber geldi.

Cebeci Mahallesi'ndeki parkta Poyraz'ın davranışlarından kaybolduğunu anlayan Mustafa ve Songül Akagündüz çifti, durumu polise bildirdi. Öğretmen oldukları öğrenilen çift, polisleri ve çocuğun ailesini Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir iş yerinde beklemeye başladı. Kısa bir süre sonra iş yerine gelen ekipler ve Poyraz'ın babası rahat bir nefes aldı. Oğluna sarılan baba gözyaşlarına hakim olamadı. Küçük Poyraz'ı bulan öğretmen Songül Akagündüz'ün de baba ile çocuğunun buluşma anında yaşanan duygusal anlar karşısında gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
DHA
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