1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ünlü radyocuyu bıçaklayan kadına ceza verilmedi

Radyocu Cem Aslan'ı bıçaklayarak yaraladığı ve etrafındaki kadınlara da zarar verdiği iddia edilen Semiha Müge A.nın akıl hastası olduğu ortaya çıktı. Mahkeme, Cem Aslan'ın arkadaşlarının iş yerinde çalıştığını zannederek Çiğdem Ö.'yü bıçaklayan sanık hakkında akıl hastası olması nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Mahkeme, sanığın bir sağlık kurumunda tedavi altına alınmasına hükmetti.
 20 Ekim 2020 19:20
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Semiha Müge A. ile şikayetçi Çiğdem Ö. katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Mahkemeye, sanığın akli dengesinin yerinde olmadığına ilişkin raporun ulaştığı belirtildi. Bunun üzerine sanık Semiha Müge A.'nın avukatı, müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti. Müştekinin avukatları ise raporu kabul etmediklerini belirterek yeniden rapor aldırılmasını ve sanığın cezalandırılmasını talep ettiler.

MAHKEME AKIL HASTALIĞI NEDENİYLE CEZA VERMEDİ

Yeniden rapor aldırılmasını talebini reddeden mahkeme heyeti, sanık hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hakkında dava açılmışsa da akıl hastası olduğunun anlaşıldığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına da karar verildi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, sanık Semiha Müge A. ile radyo programcısı Cem Aslan arasında bir takım anlaşmazlıkların olduğu, hatta birinin yüzüne kezzap atması nedeniyle tutuklandığı anlatıldı. Olay tarihi olan 9 Temmuz 2010 ise sanığın Cem Aslan'ın arkadaşlarının çalıştığı işyerinin önüne geldiği ve Çiğdem Ö.'yü de o işyerinde çalıştığını sandığı için arkasından yaklaşarak bıçaklayıp yaraladı. Müşteki Çiğdem Ö'nün kendini yoldan geçen bir aracın önüne atarak kurtardığı, araçtan inen kişilerin müştekiye yardım ettiği belirtildi. Savcılık Arcan hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis istenmişti. Sanık Semiha Müge A., Beyoğlu'nda 3 Ekim 2016 tarihinde Cem Aslan'a bıçaklı saldırı gerçekleştirmişti. Cem Aslan olayla ilgili 2018 yılında mahkemede verdiği ifadesinde, "Kendisini benimle evli zannedip çevremdeki kadın arkadaşlara da bu sebeple zarar vermişti. İkisini bıçaklamış birine de kezzap atmıştı" ifadelerini kullanmıştı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Özel kreşin 'iade' itirazına mahkemeden ret
20 Ekim 2020 15:35		 Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra 'misliyle değişim' kararı verildi
16 Ekim 2020 10:07
Mahkeme, binlerce kişiyi dolandıran İstanbul Bilişim'in iflasına karar verdi
15 Ekim 2020 20:38		 Sevda Noyan hakkında karar!
14 Ekim 2020 14:19
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü hakkında emsal olacak karar
10 Ekim 2020 09:12		 AOÇ arazisindeki imar plan değişiklikleri iptal edildi
07 Ekim 2020 21:11
Doktora 'Menopozlu karı' diyen hasta yakınına hapis
05 Ekim 2020 11:54		 YSK'den baro seçimleri ve siyasi parti kongrelerine ilişkin karar
02 Ekim 2020 18:35
Canan Kaftancıoğlu hakkında takipsizlik kararı
29 Eylül 2020 19:11		 Can Dündar, 15 gün içinde gelmezse, tüm malvarlığına el konulacak
18 Eylül 2020 08:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:22 - Adalet Bakanlığı ile PTT arasında 'Tebligat Protokolü' imzalandı20:14 - Tip 2 diyabeti cerrahi ile yenmek mümkün!20:13 - Bu ormana giren zengin oluyor20:03 - 3 ilimiz için için kuvvetli yağış uyarısı20:01 - Yeni hasta sayısı bin 900'e geriledi19:56 - Çin'den 'aşı' açıklaması: Hiçbir yan etkisi yok
19:53 - 3 ilde 'yemek ihalesi' operasyonu: 34 kişi gözaltına alındı19:38 - Balıkesir İl Sağlık Müdürü, Bursa'ya atandı19:31 - 'Türk modeli' yap-işlet-devret uygulama sistemi yapıyoruz'19:27 - Türkiye, ülke uzantılı alan adı kullanımında dünya lideri19:20 - Ünlü radyocuyu bıçaklayan kadına ceza verilmedi19:17 - 15 yaşındaki kıza cinsel istismar sanığına 23 yıl hapis
19:13 - TPAO, sondaj çalışmalarının görüntülerini paylaştı19:01 - Erdoğan: Ortaokul 5 ve lise 9'larda yüz yüze eğitime başlıyoruz18:58 - Evden üretip internetten satanlara 220 bin TL sınırı geliyor18:54 - Dünya evine değil, cezaevine girdi18:49 - Memleketine gelemediği için değiştiremediği bayrak Kaymakamlıkça yenilendi
18:37 - Ekonomistler, MB'den beklentinin üzerinde faiz artırımı bekliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Acun, Batı'nın ahlaksızlığını Türkiye'ye taşıyacak
'Trendyol'dan, kredi kartı bilgileri hacklendi' iddialarına açıklama
HSK'nın ihraç ettiği hakim ve savcı isimleri Resmi Gazetede
Türk Telekom internet kesintisi yaşanacak 8 ili açıkladı
Erdoğan: Ortaokul 5 ve lise 9'larda yüz yüze eğitime başlıyoruz
KPSS 2020/13 tercih sonuçları açıklandı
711 askeri personelin FETÖ'den ihraç dosyası komutanlıklarında
Eski rektör, kumpas ve şantajdan gözaltına alındı
İyi Partili Buğra Kavuncu: Derneğin FETÖ'yle ilgisini bilmiyordum
Koronavirüs yuva yıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ben o topa girmem 3
biz 1
herkeste nimet azgınlığı var 4
insan 5
iletişim 1
iletişim araçları 1
runik alfabe 1
tövbe 3
Satoshi Nakamoto 1
Benden çok komşulara yarar 1
SON İLANLAR
Muğla Ula Beleidyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Gaziantep Beylon İnşaat 28 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 5 İşçi Alacak
Burdur Karamanlı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Kuyucuk Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Temizlik Geçici 6 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam