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3 ilde 'yemek ihalesi' operasyonu: 34 kişi gözaltına alındı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kocaeli, Bursa ve İstanbul'da yemek ihalelerinde tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, 34 kişi gözaltına alındı.
 20 Ekim 2020 19:53
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3 ilde 'yemek ihalesi' operasyonu: 34 kişi gözaltına alındı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'da son 3 yıl içinde gerçekleştirilen, kamu kurum ve kuruluşlarına ait yemek ihalelerinde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin soruşturma başlattı.

'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 59 kişiden 38'inin gözaltına alınmaları, 21 kişinin ise ifadelerinin ardından salıverilmeleri kararlaştırıldı.

34 GÖZALTI

Gözaltı kararı verilen 38 kişinin yakalanmasına yönelik bugün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucu 34 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
DHA
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