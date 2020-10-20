3 ilde 'yemek ihalesi' operasyonu: 34 kişi gözaltına alındı
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kocaeli, Bursa ve İstanbul'da yemek ihalelerinde tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, 34 kişi gözaltına alındı.
|20 Ekim 2020 19:53
|+Aa- Yazdır
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'da son 3 yıl içinde gerçekleştirilen, kamu kurum ve kuruluşlarına ait yemek ihalelerinde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin soruşturma başlattı.
'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 59 kişiden 38'inin gözaltına alınmaları, 21 kişinin ise ifadelerinin ardından salıverilmeleri kararlaştırıldı.
34 GÖZALTI
Gözaltı kararı verilen 38 kişinin yakalanmasına yönelik bugün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucu 34 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Çaykur, aşırı reklam ve harcamadan dolayı zarar ediyor'
15 Ekim 2020 23:57
|Orman İşletme Müdürü 'zimmet' iddiasıyla tutuklandı
15 Ekim 2020 19:50
|Rüşvet alan orman muhafaza memuru tutuklandı
14 Ekim 2020 20:59
|İpsala'da rüşvet tarifesi: Taksit parası çıksın yeter
24 Eylül 2020 09:06
|Şırnak'ta rüşvet operasyonunda 5 polis tutuklandı
23 Eylül 2020 11:40
|Havale paralarını zimmetine geçirdi, 3 milyon TL ile kayboldu
15 Eylül 2020 14:51
|Belediye, ihbarı emniyet ile paylaştı. Memur, rüşvet alırken yakalandı
15 Eylül 2020 14:27
|Mutemedin üzerine kayıtlı 34 taşınmaz ile bir yeni araç çıktı
09 Eylül 2020 10:20
|Başkent'te büyük rüşvet operasyonu: 47 gözaltı kararı
08 Eylül 2020 12:47
|Rüşvet operasyonunda kamu görevlileri dahil 3 kişi tutuklandı
08 Eylül 2020 10:24