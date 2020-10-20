1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tip 2 diyabeti cerrahi ile yenmek mümkün!

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serpil Bilgin Akyağcı, diyabet cerrahisinin şeker hastalığının yanı sıra, şeker ve kiloya bağlı pek çok hastalığı da tedavi ettiğini söyledi.
 20 Ekim 2020 20:14
+Aa- Yazdır
Tip 2 diyabeti cerrahi ile yenmek mümkün!

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serpil Bilgin Akyağcı, diyabet cerrahisinin şeker hastalığının yanı sıra, şeker ve kiloya bağlı pek çok hastalığı da tedavi ettiğini söyledi.

Toplumda gün geçtikçe daha fazla görülen şeker hastalığının Tip 1 ve Tip 2 olmak üzere iki türünün mevcut olduğunu ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serpil Bilgin Akyağcı, "Tip 1 şeker hastalığı, insülinin pankreasta hiç üretilmediği ya da çok az üretildiği tipidir. Sıklıkla çocukluk ve gençlik döneminde görülür. Tip 2 şeker hastalığında ise vücut insülin üretmektedir, ancak hücreler insüline direnç göstermektedir" açıklamasında bulundu.

Tip 2 şeker hastalığının cerrahi tedavisinin mümkün olduğunun altını çizen Op. Dr. Serpil Bilgin Akyağcı, "Günümüzde yapılan ameliyatların başarı oranı yüzde 90'a kadar çıkmaktadır. Tabi ki bunun için hastanın bu ameliyata uygun olması gerekmektedir. Tip 2 diyabetlilere bu ameliyatlar yapılırken Tip 1 diyabet hasta grubunda ise pankreasta insülin rezervi olmadığı için bu ameliyat uygulanmaz. Diyabet cerrahisi yapılması için hastanın bir takım kriterlere uygun olması gerekir. Diyabet cerrahisi uygulanacak olan hastaların ilk olarak pankreas bezinde insülin salgılayacak rezervleri var mı buna bakılır. Tip 2 diyabet olsa bile, pankreas bezine karşı antikor gelişmiş ise o hastalarımıza da uygun olmadığı için testlerimizi yapıyoruz. Eğer beklediğimiz sınırların üzerinde sonuç çıkarsa, diğer incelemelerimizi sağlıyoruz. Endoskopi, ultrason, kan tahlili ve diğer branşlar tarafından sağlık taramalarını yapıyoruz" diye konuştu.

Diyabet cerrahisinin etkinliğinin hormonlar üzerinde olduğunu ifade eden Op. Dr. Akyağcı, "Biz burada mideyi bir miktar küçülterek, gıda alımında da bir azalma meydana getiriyoruz. Bunun dışında en büyük etkinliği hormonlar üzerinden sağlıyoruz. Hormonlar genel olarak diyabette iki çeşide ayrılıyor. İnsülin direncini arttıran ve azaltan. Bu cerrahiden sonra insülin direncini artıran hormonların salınımında bir azalma olmaktadır. Aynı zamanda ince bağırsağın son kısmına daha erken dönemde gıdaların ulaşmasıyla buradan salgılanan hormonlar insülinin etkisini artırıyor. İnsülinin etkisini azaltan hormonların da etkinliği azalmaya başlıyor. Böylece kan şekeri regülasyonunu sağlamış oluyoruz" şeklinde konuştu.

Diyabet ve obezite cerrahisinin şeker hastalığının yanı sıra, pek çok metabolik hastalığın da tedavi edilmesini kapsadığını vurgulayan Op. Dr. Serpil Bilgin Akyağcı, "Bu ameliyat hipertansiyon, yüksek kolesterol, uyku apnesi gibi birçok metabolik hastalık üzerinde etkilidir. Kilo verilmesiyle birlikte omurga ve eklemlere binen yük de azaldığı için kemik, eklem ve kas hastalıklarında da azalma görülmektedir. Ayrıca şeker hastalığı ameliyatı çok zayıf olmayan Tip 2 diyabetli hastalara da uygulanabilmektedir" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kış hastalıkları ve Kovid-19'dan korunma önerileri
08 Ekim 2020 22:51		 Depresyon Kovid-19 salgını döneminde üç kat arttı
02 Ekim 2020 16:29
Bakan Koca: O ilimizde hasta sayısı yüzde 52 azaldı
02 Ekim 2020 16:00		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 34 milyon 484 bini aştı
02 Ekim 2020 15:59
Elbistan'da Kovid-19 testleri için PCR laboratuvarı kuruldu
02 Ekim 2020 15:33		 Isparta'da pozitif vakaların yüzde 10'u hastanede yatıyor
02 Ekim 2020 15:27
HES kodu hayatın her alanında
01 Ekim 2020 17:10		 Uzmanından 'uyku apnesi, ani ölümlere yol açabilir' uyarısı
01 Ekim 2020 15:36
Kanser tedavisinde zeytin çekirdeği umudu
01 Ekim 2020 15:03		 Bu ilde korona virüsle mücadelede günlük test sayısı rekoru kırıldı
01 Ekim 2020 13:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:22 - Adalet Bakanlığı ile PTT arasında 'Tebligat Protokolü' imzalandı20:14 - Tip 2 diyabeti cerrahi ile yenmek mümkün!20:13 - Bu ormana giren zengin oluyor20:03 - 3 ilimiz için için kuvvetli yağış uyarısı20:01 - Yeni hasta sayısı bin 900'e geriledi19:56 - Çin'den 'aşı' açıklaması: Hiçbir yan etkisi yok
19:53 - 3 ilde 'yemek ihalesi' operasyonu: 34 kişi gözaltına alındı19:38 - Balıkesir İl Sağlık Müdürü, Bursa'ya atandı19:31 - 'Türk modeli' yap-işlet-devret uygulama sistemi yapıyoruz'19:27 - Türkiye, ülke uzantılı alan adı kullanımında dünya lideri19:20 - Ünlü radyocuyu bıçaklayan kadına ceza verilmedi19:17 - 15 yaşındaki kıza cinsel istismar sanığına 23 yıl hapis
19:13 - TPAO, sondaj çalışmalarının görüntülerini paylaştı19:01 - Erdoğan: Ortaokul 5 ve lise 9'larda yüz yüze eğitime başlıyoruz18:58 - Evden üretip internetten satanlara 220 bin TL sınırı geliyor18:54 - Dünya evine değil, cezaevine girdi18:49 - Memleketine gelemediği için değiştiremediği bayrak Kaymakamlıkça yenilendi
18:37 - Ekonomistler, MB'den beklentinin üzerinde faiz artırımı bekliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Acun, Batı'nın ahlaksızlığını Türkiye'ye taşıyacak
'Trendyol'dan, kredi kartı bilgileri hacklendi' iddialarına açıklama
HSK'nın ihraç ettiği hakim ve savcı isimleri Resmi Gazetede
Türk Telekom internet kesintisi yaşanacak 8 ili açıkladı
Erdoğan: Ortaokul 5 ve lise 9'larda yüz yüze eğitime başlıyoruz
KPSS 2020/13 tercih sonuçları açıklandı
711 askeri personelin FETÖ'den ihraç dosyası komutanlıklarında
Eski rektör, kumpas ve şantajdan gözaltına alındı
İyi Partili Buğra Kavuncu: Derneğin FETÖ'yle ilgisini bilmiyordum
Koronavirüs yuva yıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Lie to me 1
emre sakçı 1
cumhurbaşkanlığının vatandaştan ek belge istemeyin yazısı 1
köşede indirrr 4
kilo verecem dedim on kilo aldım eve çıkacam dedim anamda kaldım 3
nefis 2
sukuşi sumuşi muşi falan filan 1
kişi 3
ice man 1
kıbrıs seçimlerini ersin tatar kazanırsa mesleği bırakacağım 1
SON İLANLAR
Muğla Ula Beleidyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Gaziantep Beylon İnşaat 28 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 5 İşçi Alacak
Burdur Karamanlı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Kuyucuk Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Temizlik Geçici 6 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam