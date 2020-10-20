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İsrafı önlemek için vatandaşlardan 'söz vermesi' istenecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla yarın, "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasının etkinliğinin artırılması amacıyla vatandaşlardan "sofranasahipcik.com" web sitesine girerek bu konuda "söz vermesi" istenecek.
 20 Ekim 2020 20:50
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İsrafı önlemek için vatandaşlardan 'söz vermesi' istenecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla yarın, "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasının etkinliğinin artırılması amacıyla vatandaşlardan "sofranasahipcik.com" web sitesine girerek bu konuda "söz vermesi" istenecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının kampanyayı gıdada kayıp ve israf konusunda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile iş birliği çerçevesinde hayata geçirdiği belirtildi.

Dünyada 821 milyon insanın açlıkla karşı karşıya olduğu vurgulanan açıklamada, 670 milyondan fazla yetişkinin ve 140 milyon gencin ise obezite sorunu yaşadığı ifade edildi.

Açıklamada, dünyada üretilen gıdanın her yıl üçte birinin kayıp ve israf edildiğinin altı çizilerek şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Yüzde 2 civarında gıdayı çöpe göndermekten vazgeçersek bu 10 milyar lira anlamına gelir ve 360 bin ailenin 1 yıllık asgari geçimini karşılar.

Bakan Pakdemirli'nin katılımıyla yapılacak tanıtım etkinliğiyle 'sofranasahipcik.com' web sitesine girilerek gıdanın korunması ve sofraya sahip çıkılması için vatandaşların 'söz vermesi' istenecek. Böylece gıda israfı konusunda milyonlarca insanda farkındalık oluşturulması hedefleniyor."
Anadolu Ajansı
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