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FETÖ'den 1'i eski emniyet müdürü, 4 şüpheli gözaltında

Gözaltına alınanlar arasında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü, emniyet amiri ve astsubay da yer alıyor
 20 Ekim 2020 21:00
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FETÖ'den 1'i eski emniyet müdürü, 4 şüpheli gözaltında

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilmiş eski emniyet müdürü, emniyet amiri ve astsubayın da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında arama kararı bulunan eski emniyet amiri M.K, eski 4. sınıf emniyet müdürü İ.K, askeri okuldan atılan T.T. ve eski hava astsubay Z.A. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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