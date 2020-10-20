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Biberonlar mama hazırlanırken mikroplastikler salıyor

Biberonların ısıyla temasının arttığı durumlarda yüksek düzeyde mikroplastik parçacıkları saldığı bildirildi.
 20 Ekim 2020 21:10
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Biberonlar mama hazırlanırken mikroplastikler salıyor

United Press International haberine göre, İrlanda'da Trinity College Dublin'de görevli bilim insanı Liwen Şiao liderliğinde yapılan araştırma çerçevesinde 10 biberon çeşidi incelendi.

Sonuçları "Nature" dergisinde yayımlanan araştırmada, 7 biberonda mama hazırlanırken ısıyla mikroplastik parçalarının açığa çıktığı tespit edildi.

Biberonun, içindeki sıvı ne kadar sıcaksa o kadar çok mikroplastik saldığı da gözlendi.

Uzmanlar araştırmanın, bebeklerin mama yoluyla günde yaklaşık 1,6 milyon mikroplastik partiküle maruz kalıyor olabileceğini ortaya koyduğuna işaret etti.

Araştırmanın bulgularına eşlik eden bir makale kaleme alan Viyana Tıp Üniversitesi'nden Philipp Schwabl, "Tespit edilen mikroplastik parçacıklarının sayısı çok yüksek görünüyor. Bu mikroplastik seviyelerini sindirmenin, bebeklere veya genel olarak insan sağlığına etkisini henüz bilmiyoruz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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