İngiltere büyükelçisi kebap için Isparta'ya gitti
İngiltere Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafta takipçilerine "Bilin bakalım neredeyim?" diye sordu. Büyükelçinin verdiği cevap ise takipçilerini şaşırttı.
|20 Ekim 2020 21:48
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İngiltere Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, bugün Twitter hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.
Chilcott, Twitter hesabından paylaştığı kebap fotoğrafıyla takipçilerine "Bilin bakalım neredeyim?" diye sordu.
İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ TAKİPÇİLERİNE SORDU, 'BİLİN BAKALIM NEREDEYİM?'
Yaptığı ilk paylaşımın üstünden 4 saat geçmesinin ardından bir tweet daha atan Dominick Chilcott, "Cevabı bilen herkesi tebrik ederim, Isparta'da bir kebapçıdayım." açıklamasında bulundu.
İngiliz büyükelçinin yaptığı paylaşımlara kısa sürede yorum ve beğeni yağarken, Isparta Kebabı'nın şu zamana dek pek de meşhur olmaması dikkatlerden kaçmadı.
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