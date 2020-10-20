Erdoğan: Bahara yerli aşı tamam
|20 Ekim 2020 22:02
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısında koronavirüs ile ilgili önlemler ve yüz yüze eğitimin geleceği tartışıldı.
Erdoğan, "yerli aşı çalışmalarında iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağının görüldüğünü" belirterek, şöyle devam etti:
"Dünyadaki aşı çalışmalarının ülkemize uygulanabilirliği hususunda da önemli gelişmeler kaydettik. Bu husustaki somut adımları yıl sonuna atmış olmayı ümit ediyoruz. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir. Eğitimde yeni bir adım daha atarak ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yeni hasta sayısı bin 900'e geriledi
20 Ekim 2020 20:01
|'Türk modeli' yap-işlet-devret uygulama sistemi yapıyoruz'
20 Ekim 2020 19:31
|Erdoğan: Ortaokul 5 ve lise 9'larda yüz yüze eğitime başlıyoruz
20 Ekim 2020 19:01
|Açık cezaevindekilerin koronavirüs izinleri uzatılacak
20 Ekim 2020 18:15
|İyi Parti'de kavga büyüyor... Özdağ'dan Akşener'e sert cevap
20 Ekim 2020 17:08
|'Adil Gür, sözünün arkasında durmadı'
20 Ekim 2020 16:25
|Bakan Akar: Doğu Akdeniz ve Ege'de sorunları diyalogla çözelim
20 Ekim 2020 15:38
|CHP Basın Bürosu, İnce'yi sansürledi
20 Ekim 2020 15:13
|Kılıçdaroğlu'ndan, Bahçeli'ye 'askıda ekmek' teşekkürü
20 Ekim 2020 14:07
|Bakan Karaismailoğlu'ndan, hava kontrolörlerine '15 Temmuz' övgüsü
20 Ekim 2020 14:03