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Erdoğan: Bahara yerli aşı tamam

Sona eren Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli koronavirüs aşısıyla ilgili "2 hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağı görülüyor. Bahar aylarına kadar aşı işini tamamen bitireceğiz" dedi.
 20 Ekim 2020 22:02
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Erdoğan: Bahara yerli aşı tamam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısında koronavirüs ile ilgili önlemler ve yüz yüze eğitimin geleceği tartışıldı.

Erdoğan, "yerli aşı çalışmalarında iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağının görüldüğünü" belirterek, şöyle devam etti:

"Dünyadaki aşı çalışmalarının ülkemize uygulanabilirliği hususunda da önemli gelişmeler kaydettik. Bu husustaki somut adımları yıl sonuna atmış olmayı ümit ediyoruz. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir. Eğitimde yeni bir adım daha atarak ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz."
Memurlar.Net
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