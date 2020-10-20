Prof. Dr. Naci Görür: 500 bin insanın hayatı tehlikede

Prof. Dr. Naci Görür, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamalarından satır başları:

Depremi tahmin etmek mümkün mü?

Depremde bir fay kırılınca enerjisinin bir kısmını boşaltır. Enerjisini başka bir bölgeye gönderir. Biz burada dikkatli olun diyoruz. Özellikle halk ölçeğinde değil, yerel yönetimlerin risk altına girmiş bu alandaki hazırlık çalışması yapacaklarsa bir an önce yapsınlar. Zarar azaltıcı önlemler alınsın diye söylüyoruz.

İstanbul'a depremi uyarısı!

"İstanbul büyük deprem bekliyor" dedik. 99'dan sonra Marmara'nın altındaki kabuğa enerji yükledi. Bu kabuk bu enerjiyi kaldıramaz. 21 senedir 44 santimlik bir ciddi sorun var. 7 büyüklüğünde bir deprem beklesek buna karşılık gelen bir enerji bir milyon 800 tonu aşkın patlayıcının aynı anda çıkan enerjisine denk.

İstanbul'da 7'nin üzerinde depremin olma ihtimali yüzde 64

2000'de bir yayın var bütün tarihi bir depremler incelenmiş.Ve saygın bir yayın kuruluşu. Bu çalışmalar sonucu 99'dan sonra İstanbul'da 7'nin üzerinde depremin olma olasılığı yüzde 64'dür.

"İstanbul'da iki fay hattında deprem bekliyoruz"

Depremi iki fay hattında bekliyoruz. Benim kanaatime göre Silivri açıklarından başlayıp Yeşilköy açıklarına uzanan 65 km bir fayın kırılmasını bekliyoruz. Adaları'ından güneyinden geçen bir fay var yaklaşık 45 km uzuluğunda bu da kilitli bir faydır. Bu faylar stres biriktiriyor.

17 Ağustos depreminden bu yana neler değişti?

Anadolu yakasından İstanbul yakasına kadar sahil kısımlarında zemin çalışmaları, tehlike ve deprem haritaları üretildi. Nerelerde can ve mal kaybu, yangın gibi riskler ölçüldü. Bunlar olmasaydı biz bugün İstanbul'un hasarını çok doğru dillendiremezdik. Devlet ve belediyelerde bağımsız olarak İstanbul Teknik Ünversite'si olarak çalışmalar yaptık. Marmara denizi hiç bilinmeyen bir deniz iken biz çeşitli ülkelerin uzmanları ve NATO'nun desteği ile biz İstanbul depreminin tehlikelerini araştırdık. Devlet bize tek kuruş yardım etmedi. Deprem hakkında ne biliniyorsa bizim yaptığımız araştırmalar sayesinde ortaya çıktı.

"500 bin insanın hayatı tehlikede"

Şu an yapılan çalışmalar can kaybını azaltmaz. Ne kadar bina, o kadar can kaybı. İstanbul'da 500 bin insanın hayatı tehlikede

Depremde hangi bölgeler risk altında?

En tehlikeli olan Avrupa Yakası Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden ve 10 km içindeki kuşak. Jeolojik özellikler ve buradaki kayalar sert değil, yumuşak, kaygan, şiddetli bir sarsıntıda heyelan yapma özelliğine sahip. Bunlar depremin riskini artırıyorlar. Halk terimiyle buralar "çürük". Anadolu yakası Avrupa'ya göre daha az riskli. Pendik, Kartal, Maltepe hattında çok diri bir fay geçiyor.

Tarihi yapılar ve deprem

Çok büyük bir kısmı önemli ölçüde hasar görmüş ve baz yerleri yıkılmıştır. Ayasofya'da aynı şey tarihte güçlendirilme çalışmaları yapılmış. Bizde bu işler şeffaf olmadığı için nasıl bir çalışmalar yapılıyor. Tarihi yarımadadaki yapılar büyük risk altında. Beşiktaş'taki yapılarda büyük bir kısmı denize doğru kayma var. Deprem olmadan böyle ise depremden sonra bu yapılar daha çok kayar.