1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İngiliz şirket, doğa harikası yarımadaya villa dikti

Antalya'nın Demre ilçesindeki doğa harikası Üçağız Yarımadası'nda, bir İngiliz vatandaş yaklaşık 10 yıl önce satın aldığı kaçak yapıyı yıkıp, İmar Barışı'ndan faydalanarak, yerine villa yapımına başladı.
 20 Ekim 2020 22:53
+Aa- Yazdır
İngiliz şirket, doğa harikası yarımadaya villa dikti

Demre'ye bağlı, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Kekova'nın karşısındaki Üçağız Yarımadası'nda 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı'nda kaçak olduğu öne sürülen bir villa inşaatı şikayet konusu oldu. Üçağız Mahallesi'nden bazı vatandaşlar, yarımadada bulunan ve 'Ziyat Koyu' olarak da adlandırılan denize sıfır mevkide, Türk ortağı da bulunan bir İngiliz vatandaşın Eighty Five Ninety Five İnşaat Emlak Tur. ve Tic. Ltd. Şti. isimli şirketine ait olduğu belirtilen villa inşaatıyla ilgili CİMER, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi'ne şikayetçi oldu.

Şikayetçilerden İbrahim Turhan ve Hüseyin Yiğit Turhan, Üçağız Yarımadası'nda yaklaşık 6-7 yıl önce bir İngiliz tarafından denize sıfır, kaçak olarak yapılmış üç katlı binanın yıkılarak, yerine yeni bir villa yapımına başlandığını kaydetti. Denize sıfır kaçak yapının bulunduğu alanın arkeolojik ve doğal sit alanı bölgesi olduğu belirtilen şikayette, izinsiz yapıya müdahale edilmesi istendi.

DENİZE İNMEK İÇİN ÖZEL BİR MERDİVEN

Aynı yapıya ilişkin bir başka şikayette ise 1984'lü yıllarda Üçağız Mahallesi Yarımada 521 parseldeki denize sıfır arazi üzerine bir Türk vatandaşı tarafından kaçak olarak 2-3 katlı ev inşa edildiği, yaklaşık 10 yıl önce de buranın Cloudya Jamey Hankes adlı İngilize satıldığı belirtildi. Yapının kaçak, arkeolojik ve doğal sit alanında olduğu için geçen yıllarda mühürlendiği belirtilen şikayette, mühre rağmen pandemi sürecinde kaçak yapının kaldırıldığı, yerine yeni bir villa yapımına başlandığı kaydedildi. Yapının inşasının İmar Barışı'ndan faydalanılarak devam ettiği, ancak yasal olmadığı savunulan şikayet dilekçesinde, Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi'nce gerekli işlemlerin yapılması talebinde bulunuldu. Birçok bölümü yeni yapıldığı belli olan, pencere ve kapıları takılan, denize sıfır arazideki villadan denize inmek için özel bir merdiven, çardak ve tekne bağlanılabilen iskele de bulunuyor.

ÖÇK, DOĞAL SİT ALANI VE KIYI KANUNU

Kekova'nın çok önemli özel bir bölge olduğunu belirten Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Bir kere öncelikle burası Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesi kapsamında ve doğal sit alanı içinde. Bize şikayet geldiği andan itibaren arkadaşlarımız hemen ilgilenmeye başladı. Sahibi bir şirket olarak gözüküyor. Diğer sahipliği ve bağlantılarını çok bilmiyorum. Bize gelen bilgi bir şirket üzerine kayıtlı olduğu. Yerin kontrolünü yaptığımızda, bize bir yapı kayıt belgesi sunulduğunu gördüm. Tabi kayıt belgesini herkes alabilir. Bunun geçerliliğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kontrol edecek" dedi.

HEM PARA CEZASI HEM YIKIM

Yapı Kayıt Belgesi'nin beyana esas bir belge olduğuna işaret eden Kocakaya, hem vatandaştan hem de belediyede villaya ilişkin tüm belgelerin toplanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü vasıtasıyla bakanlığa gönderildiğini kaydetti. Kocakaya, "Oradan gelecek cevaba göre, hareket edeceğiz. Zaten mühürlenmiş durumda, en azından bu belgelerin cevabı gelinceye kadar herhangi bir inşai faaliyetin devam etmemesi için güvenlik anlamında mühürleme işlemini yaptık. Vatandaşın bu inşai faaliyete devam etmesi mümkün değil kanunen. Ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen cevaba göre geçersiz ise belediyemiz hem para cezası hem yıkım işlemi yapacak" dedi.

İNGİLTERE MENŞELİ ŞİRKET

Şirketin İngiltere menşeli, ama buradaki yöneticisinin bir Türk olduğunu bildiğini aktaran Kocakaya, Kekova bölgesinin Demre, Antalya ve belki dünyanın en güzel, bakir yerlerinden bir olduğunu kaydetti. Kocakaya, "Doğal güzelliği, tarihsel zenginliğini zaten her platformda söylüyorum. Hem biz yerel yönetim belediye olarak hem de elimizden geldiği kadar diğer kamu kurumlarını da bu yönde uyararak Kekova bölgesini olduğu gibi korumaya çalışıyoruz. ÖÇK bölgesi olması sebebiyle de zaten koruma altında. Burası için art niyetli düşünen vatandaşların bu düşüncelerinden bir an önce vazgeçmelerini, bu tarihi ve doğal güzelliğimize dokunmamalarını rica ediyoruz. Hukuki çerçeve içerisinde biz yerel yönetim olarak bütün gücümüzle Kekova'mızı koruyacağız" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Uludağ'ın orman köşklerinde 'izole tatil'
20 Ekim 2020 23:22		 İlleri ve ilçeleri farklı ama birlikte yaşıyorlar
20 Ekim 2020 22:46
Murat Nehri çevresi sonbaharda görsel şölen sunuyor
20 Ekim 2020 20:56		 Doğa harikası Gölcük Yaylası salgında kaçış noktası oldu
20 Ekim 2020 20:48
Memleketine gelemediği için değiştiremediği bayrak Kaymakamlıkça yenilendi
20 Ekim 2020 18:49		 'Vakaların yüzde 65'i virüsü akrabalarından kapmış'
20 Ekim 2020 14:34
Validen, 'ev ziyaretleri vakaları artırıyor' uyarısı
20 Ekim 2020 14:13		 Validen uyarı: Gençler, 65 yaş üstünü hasta ediyor
20 Ekim 2020 13:23
Polis dezenfektan sordu, taksici tıraş losyonu gösterdi
20 Ekim 2020 13:17		 Balıkçıların mavi ışık oyunu zabıtaya takıldı
19 Ekim 2020 22:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:22 - Uludağ'ın orman köşklerinde 'izole tatil'23:20 - Ambulans personeline sürüş teknikleri eğitimi23:11 - Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı diplomatik kampanya23:04 - Mersin Limanı'nda 220 kilogram kokain ele geçirildi22:53 - İngiliz şirket, doğa harikası yarımadaya villa dikti22:48 - Enerji alanında düzenlemeler teklifi'nin ilk maddesi kabul edildi
22:46 - İlleri ve ilçeleri farklı ama birlikte yaşıyorlar22:45 - Bursa'da eski sevgili kabusu: Hayatımı bitirdi22:36 - Prof. Dr. Naci Görür: 500 bin insanın hayatı tehlikede22:16 - AK Partili bir vekilin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı22:02 - Erdoğan: Bahara yerli aşı tamam22:00 - Genç avukatı bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
21:48 - Bilim insanları, kafatasında yeni bir organ buldu21:48 - İngiltere büyükelçisi kebap için Isparta'ya gitti21:47 - Bodrum'da 380 kaçak villa yıkıldı, 1600'ü sırada21:41 - 6 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı21:36 - Prof. Dr. Cantürk: Koronavirüs hafife alınmamalı
21:17 - Bu okul fabrika gibi çalışıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Acun, Batı'nın ahlaksızlığını Türkiye'ye taşıyacak
Erdoğan: Ortaokul 5 ve lise 9'larda yüz yüze eğitime başlıyoruz
'Trendyol'dan, kredi kartı bilgileri hacklendi' iddialarına açıklama
Türk Telekom internet kesintisi yaşanacak 8 ili açıkladı
HSK'nın ihraç ettiği hakim ve savcı isimleri Resmi Gazetede
KPSS 2020/13 tercih sonuçları açıklandı
711 askeri personelin FETÖ'den ihraç dosyası komutanlıklarında
Eski rektör, kumpas ve şantajdan gözaltına alındı
İyi Partili Buğra Kavuncu: Derneğin FETÖ'yle ilgisini bilmiyordum
Koronavirüs yuva yıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
belçika'da da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi 1
meb'in okul kantinlerini açması 2
ice man 1
independenta 1
Aynalı Tılsımlar Dükkanı 1
allah'ın iblis'e biraz fevri davrandığı gerçeği 6
topyekün bir eğitim reformu yapmalıyız 3
112 müdürüne kafa atan eczanı çalışanın serbest bırakılması 1
alman ekonomisinin en erken 2021 sonunda düzelmesi 1
kasem 1
SON İLANLAR
Muğla Ula Beleidyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Gaziantep Beylon İnşaat 28 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 5 İşçi Alacak
Burdur Karamanlı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Kuyucuk Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Temizlik Geçici 6 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam