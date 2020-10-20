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Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı diplomatik kampanya

Yunanistan, Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasının tamamen askıya alınması için AB Komisyonu nezdinde girişimde bulundu. Almanya, İtalya ve İspanya da Türkiye'ye askeri teçhizat ihracatını durdurmaya çağrıldı.
 20 Ekim 2020 23:11
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Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı diplomatik kampanya

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının askıya alınması için girişimde bulundu.

Yunan resmi haber ajansı ANA, Dendias'ın AB Komisyonu'nun Komşuluk İlişkileri ve Genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi'ye bir mektup yazdığını bildirdi.

Diplomatik kaynaklara dayandırılan habere göre Dendias mektupta Türkiye'nin provokasyonlarını sürdürdüğünü belirterek "Komisyon, Türkiye'nin AB'ye karşı süregelen yasa dışı tavırlarını tasvip etmediğinin göstergesi olarak Gümrük Birliği anlaşmasının tamamen askıya alınmasını düşünmelidir" ifadesini kullandı.

Dendias, Türkiye'nin önceden kestirilemeyen gümrük vergileri ile yasal ve diğer önlemleri yürürlüğe sokmak suretiyle Gümrük Birliği anlaşmasını tek taraflı olarak ihlal etmeye devam ettiğini belirterek AB Komisyonu'ndan derhal ek önlemler almasını talep etti.

Almanya, İspanya ve İtalya'ya çağrı

Diğer yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Alman, İspanyol ve İtalyan mevkidaşlarına birer mektup yazarak Türkiye'ye askeri teçhizat ihracatını askıya almalarını istediği bildirildi.

Yunan Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin son dönemdeki "provokatif eylemlerinin" Ege ve Doğu Akdeniz'de askeri araçlar kullanarak oldu-bitti durumu oluşturmayı hedeflediğini kaydetti.

Son AB liderler zirvesinde üye ülkelerin, saldırgan eylemlerde bulunan ya da bölgesel istikrarsızlık yaratan üçüncü ülkelere askeri teçhizat ihracatını askıya alma taahhüdünde bulunduğuna işaret eden Dendias, Türkiye'nin de bu ülkeler kapsamına girdiğini savundu.

Dendias, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a yazdığı mektupta ise ek olarak, Türkiye'ye denizaltı, fırkateyn, uçak, zırhlı araç ihracatı ya da modernizasyonu için izin çıkarılmamasını istedi.

Türkiye'ye karşı diplomatik kampanya

Yunan Kathimerini gazetesi dün akşam yayımladığı haberinde Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı yoğun bir diplomatik kampanya başlatmaya hazırlandığını yazmış, bu çerçevede Dışişleri Bakanlığı'nın aralarında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Polikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in de bulunduğu üst düzey isimlere "Türkiye'nin saldırgan tavırlarıyla ilgili" mektuplar göndereceğini bildirmişti.

Gazetenin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, Yunan Dışişleri Bakanlığının "Türkiye'nin Yunan deniz yetki alanlarındaki faaliyetleri" nedeniyle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO) de resmi şikayette bulunacağı kaydedilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe
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