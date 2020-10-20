Ambulans personeline sürüş teknikleri eğitimi
|20 Ekim 2020 23:20
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Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığınca, Kadir Has Şehir Stadyumu otoparkında yapılan eğitime 6'sı kadın 15 personel katıldı.
Eğitim sırasında personel, ambulanslarla parkurda test sürüşü gerçekleştirdi. Personel, hastayı en zor koşullarda hızlı ve güvenli şekilde sağlık kuruluşuna ulaştırmak amacıyla ani manevra yaparak parkuru tamamlamaya çalıştı.
"Amacımız ambulans kazalarını en aza indirmek"
Eğitmen Ümit Öztürk, eğitimde başarılı olan personele sertifika verileceğini söyledi.
Eğitimlerin pratik ve teorik olmak zere 4 gün süreceğini belirten Öztürk, "Eğitimdeki amacımız ambulans kazalarını en aza indirmek ve sisteme yeni sürücüler katmaktır. Eğitimlerde hız parkurlarında eğitim veriyoruz, akü takviyesi ve zincir takmayı gösteriyoruz. Vakaya giderken trafikte yapmaları gerekenleri öğretiyoruz" dedi.
"Eğitimlerde kadınlara öncelik tanıyoruz"
112 Acil Servis kadın sürüş eğitmeni İmge Geçener de eğitimin güzel ve verimli geçtiğini söyledi.
Pandemi sürecinde eğitimlere ara verdiklerini, tekrar başladıkları için mutlu olduğunu belirten Geçener, "Eğitimlerde kadınlara öncelik tanıyoruz. Bayan arkadaşlarımızı erkek şoför arkadaşlarımıza yardımcı olması için hızlıca eğitime aldık ve çok da başarılı devam ediyor. Aslında arkadaşlar araç kullanıyor ama burada reflekslerini geliştiriyorlar. Araçta ufak tefek oluşabilecek arızaları giderecek duruma geldiler. Kursiyerleri kış şartlarına da hazırlıyoruz" diye konuştu.
Kursiyer sağlıkçı Elif Asya Aydın da başarılı bir eğitim süreci geçirdiklerini ve aldıkları eğitimle özgüvenlerinin arttığını ifade etti.
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