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Uludağ'ın orman köşklerinde 'izole tatil'

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ'daki orman köşklerinde, "izole tatil" için rezervasyonlar başladı.
 20 Ekim 2020 23:22
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Uludağ'ın orman köşklerinde 'izole tatil'

Bursa kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Sarıalan mevkii, doğal güzelliği ve temiz havasıyla yerli ve yabancı binlerce kişiyi ağırlıyor.

Bölgedeki etrafı çam ağaçlarıyla örtülü, görselliğiyle insanları etkileyen orman köşklerinde kışın yer bulmak neredeyse imkansız hale geliyor.

Henüz kış aylarına girmeden yoğun ilgi gören köşklerde, koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde tatilini geçirmek isteyenler rezervasyon yaptırıyor.

"Kış için şimdiden rezervasyon yaptırmaları kendileri için bir avantaj"

İşletme müdürü Eray Özenoğlu, Uludağ'ın kış turizminde etkin rolünün bulunduğunu söyledi. Orman köşklerinin bölgede en çok talep gören işletmelerden olduğunu belirten Özenoğlu, rezervasyonların şimdiden başladığını anlattı.

Kış sezonuna ilişkin hazırlıklarının hızla sürdüğünü anlatan Özenoğlu, şöyle konuştu:

"Pandemi süreci bizi etkiledi ama rezervasyonlarımız yoğun şekilde devam ediyor. İnsanların kendini izole hissettiği bir yer. Şehrin kalabalığından uzak bir ortam. İnsanlar burada kendilerini izole edip daha güvende hissedebiliyor. Pandemiyle ilgili bütün tedbirlerimizi aldık. Evlerimiz her müşteri giriş çıkışlarında dezenfekte ediliyor. 47 bungalov var. Ağırlıklı olarak Orta Doğu'dan misafirlerimiz geliyor. Özellikle Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'dan çok misafirimiz oluyor. İnsanların erken rezervasyondan yararlanıp kış için şimdiden rezervasyon yaptırmaları kendileri için bir avantaj."

Eray Özenoğlu, aralık, ocak ve şubat aylarında orman köşklerinde yüzde 100'e varan dolulukla hizmet verdiklerini söyledi.
Anadolu Ajansı
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