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Davraz Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü

 20 Ekim 2020 23:50
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Davraz Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nin zirvesine, mevsimin ilk karı yağdı.

Kentin doğusunda yer alan 2 bin 635 rakımlı Davraz Kayak Merkezi'ndeki zirve beyaza büründü.

Merkezde, her yıl aralıkta başlayan kayak sezonu, mayısta sona eriyor.

Anadolu Ajansı
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