Medipol Başakşehir, Leipzig'e mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Leipzig'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
|20 Ekim 2020 23:55
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Temsilcimiz Başakşehir, tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına Leipzig karşısında çıktı!
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Leipzig'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
Goller: Angelino (dk. 16 ve dk. 20) (Red Bull Leipzig)
Sarı kartlar: Bolingoli, Rafael, Berkay (M.Başakşehir), Nkunku, Upamecano, Konate, Henrichs (Red Bull Leipzig)
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