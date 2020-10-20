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Medipol Başakşehir, Leipzig'e mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Leipzig'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
 20 Ekim 2020 23:55
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Medipol Başakşehir, Leipzig'e mağlup oldu.

Temsilcimiz Başakşehir, tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına Leipzig karşısında çıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Leipzig'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Goller: Angelino (dk. 16 ve dk. 20) (Red Bull Leipzig)

Sarı kartlar: Bolingoli, Rafael, Berkay (M.Başakşehir), Nkunku, Upamecano, Konate, Henrichs (Red Bull Leipzig)
Anadolu Ajansı
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