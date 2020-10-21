MİT'ten nefes kesen operasyon: BAE ajanı yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı, Birleşik Arap Emirlikleri adına ajanlık yaptığı iddiasıyla Sakaryanın Adapazarı ilçesinde 1 kişiyi yakaladı.
|21 Ekim 2020 00:26
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MİT, Birleşik Arap Emirlikleri adına ajanlık yaptığı iddia edilen kişiyi takibe aldı. MİT, ajanlık yapan kişinin Adapazarı'nda bulunduğunu belirledi. MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri düzenledikleri operasyonla ajanlık yapan kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişi işlemler için adliyeye götürüldü. Operasyon büyük gizlilik içinde yürütülürken, konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
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