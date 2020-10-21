ABD'nin gündemine oturan Türk: Yapmasaydım vicdan azabı çekerdim
|21 Ekim 2020 01:50
|+Aa- Yazdır
New York'un Long Island bölgesinde su kanalına düşen çifti canını tehlikeye atarak kurtaran Türk vatandaşı Erzincanlı Mustafa Tosun'un kahramanlığı yerel basında manşetlere çıktı.
Görgü tanıkları ve polisin aktardığına göre, Montauk otoyolunda seyrederken yol kenarındaki kanala devrilen otomobilin arkasından düşünmeden suya atlayan Türk vatandaşı, aracın camını kırarak yaşlı çifti kurtardı.
Tosun ve ardından suya atlayan diğer yardımseverlerce Joseph (78) ve Delores (76) Abitabile çiftinin boğulmaktan kurtarılma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri Amerikan medyasında yayınlandı.
"Yapmasaydım vicdan azabı çekerdim"
ABD'de 30 yıldır oto tamirhanesi işleten Mustafa Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Arabadaki yaşlı adam benim babam olmasa da birilerinin babasıydı, onun hayatını kurtarmalıydım.'' dedi.
Cesareti ile takdir toplayan Tosun, ''Yaşlı adam yüzme bilmiyorum diye bağırıyor, etraftakiler ne yapması gerektiğini tarif ediyordu. Ben dayanamayıp suya atladım, yapmasaydım vicdan azabı çekerdim.'' dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İngiltere büyükelçisi kebap için Isparta'ya gitti
20 Ekim 2020 21:48
|Prof. Dr. Cantürk: Koronavirüs hafife alınmamalı
20 Ekim 2020 21:36
|Bebek şampuanları Kovid-19'a karşı koruma sağlayabilir
20 Ekim 2020 21:08
|'Bez maskeleri 5 defadan fazla kullanmayın' uyarısı
20 Ekim 2020 21:05
|İsrafı önlemek için vatandaşlardan 'söz vermesi' istenecek
20 Ekim 2020 20:50
|Bu ormana giren zengin oluyor
20 Ekim 2020 20:13
|3 ilimiz için için kuvvetli yağış uyarısı
20 Ekim 2020 20:03
|Yeni Malatyaspor aşığı Fadime nine koronavirüse yenik düştü
20 Ekim 2020 16:23
|1 milyon 350 bin doz grip aşısı geldi, öncelik risk grubunun
20 Ekim 2020 15:15
|Grip ve koronavirüse karşı en etkili mücadele yöntemi: Maske
20 Ekim 2020 13:54