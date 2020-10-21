BAE'li ajan darbe raporu hazırlamış
|21 Ekim 2020 06:40
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MİT'in yakaladığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ajanı Filistin asıllı Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. TRT Haber'de yer alan habere göre, BAE ajanı Al Astal 7 yıldır Türkiye'de yaşıyordu. Müslüman Kardeşler'in (İhvan) düşünce kuruluşuna BAE karşıtı gazeteci kılıfı ile sızan, bilgi ve belge toplayan ajanın Türkiye'deki BAE karşıtlarını raporladığı belirledi.
AYDA 20 BİN LİRA ALDI
Ajan, Türkiye'nin tüm dünyada özellikle İslam coğrafyasındaki ilişkilerine ilişkin de bilgi aktardı. İç ve dış politikaya ilişkin gelişmeleri Dubai'deki üslerine aktaran ajana, aylık 20 bin lirayı bulan ödemeler yapıldı. Türkiye'deki Araplarla ilgili şahsi bilgilerin de yer aldığı raporlar da hazırlayan ajan, 15 Temmuz'u ve yeni bir darbe girişimi olasılığını raporladı.
Dört gün önce yakalanan ajanı yönlendiren istihbarat ajanı Ebu Ali de tespit edildi. O da Türkiye'yi uluslararası alanda zor durumda bırakacak veri araştırması yapıyordu, Türkiye aleyhine istihbarat topluyordu.
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