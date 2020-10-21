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İşte AYM'nin Engin Yıldırım kararı

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, 'ışıklar yanıyor' tweet'i sonrası tepkiler üzerine Anayasa Mahkemesinde toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda herhangi bir karar çıkmadı ama Engin Yıldırım hakkında disiplin süreci hakkında değerlendirmeler yapıldı.
 21 Ekim 2020 07:05
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İşte AYM'nin Engin Yıldırım kararı

Türkiye Gazetesinden Batuhan Yaşar, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım hakkında Anayasa Mahkemesi'nde yaşananları aktardı.

Batuhan Yaşar yazısında:

ZÜHTÜ ARSLAN OYLAMA YAPTIRMADI

Peki tam 3 saat 34 dakika süren toplantıda neler konuşuldu?

Başkan ilk sözü olayın kahramanı üye Engin Yıldırım'a verdi..

O da yürüyüşe çıktığını, ışıklar birden yanınca etkilendiğini ve o tweeti attığını söyledi..

Maksadını aştığından dem vurup hukukun ışıklarını kastettiğini filan ifade etti..

Sonra diğer üyeler konuştu..

Hem 14. Ceza Mahkemesinin verdiği kararı, hem de Engin Yıldırım'la ilgili görüşlerini belirttiler..

Birçok üye Engin Yıldırım'la ilgili Başkan'a dönerek şu hatırlatmayı yaptı:

-"Sizin resen soruşturma açma yetkiniz var.."

Üyeler Başkan Arslan'dan "soruşturma açmasını" istediler..

Bazı üyeler de Engin Yıldırım'ın kendi adına soruşturma isteme hakkını hatırlattı..

Başkan Arslan bunların hiçbirini dikkate almadı..

Soruşturmaya mahal bir durum olmadığını söyledi..

Teamüllere göre Başkanın her halükarda oylama yaptırması gerekiyordu..

Ama yaptırmadı..

'ÖNEMSİZ VE BASİT' BİR KONU

Saatlerce süren toplantıda herhangi bir kararın çıkmaması üyeleri de şaşırtmış..

Başkan Zühtü Arslan konuşmak için toplantının sonunu beklemiş..

Engin Yıldırım'ın attığı tweetin çok abartılmaması gerektiğini ifade etmiş..

Ardından da:

-"Soruşturma açılmasına gerek görmüyorum" demiş..

Hatta Başkan Bey olayı o kadar basite indirgemiş ki..

"Bu da soruşturulur mu canım"a kadar getirmiş..

Bu sözler üzerine üyeler hayret ifadeleri ile birbirlerine bakmışlar:

"Madem böyle olacaktı, peki biz niye toplandık" eleştirileri yükselmiş..

OYLANSAYDI SORUŞTURMA AÇILIRDI

Toplantıdaki havanın öncekilerden farklı olduğu söyleniyor..

"Başkan oylama yaptırsaydı Engin Yıldırım'a soruşturma açılırdı" deniliyor..

'Sonuçsuz toplantının' neden basına haber verildiği de sorgulanıyor:

Çok önemli toplantı yapacağız, açıklaması yapılıyor, ardından da suskun kalınıyor.."

Engin Yıldırım'a soruşturma açılsaydı bir üye bu konuyla ilgili rapor hazırlayıp genel kurula sunacaktı..

Ve Engin Yıldırım 3 seçenekle karşı karşıya kalacaktı:

1-Üyelikten çıkarılmaya davet..

2-Uyarı ve kınama cezası..

3-Herhangi bir kovuşturmaya yer olmadığı..

Hemen belirtelim Engin Yıldırım'a ceza verilmesi için 3/2 çoğunluk gerekiyor..

Ayrıca soruşturma karar yetkisi yine Başkan'a ait..

Bazı üyeler 14. Ceza Mahkemesi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istemiş..

Başkan bu konuda da oylama yaptırmamış..

Hem Engin Yıldırım hem de 14. Ceza Mahkemesi için şöyle demiş:

-"Suskun kalalım.. Bekleyelim.."
Türkiye
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