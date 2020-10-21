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'2 Kasım pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "5 ve 9. sınıf öğrencilerimizi de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşturuyoruz. 2 Kasım Pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz" dedi
 21 Ekim 2020 07:15
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'2 Kasım pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından 2 Kasım pazartesi günü ortaokul ve liselerin açılacağını ifade etti. Selçuk, "Yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3. aşamasında eğitim hayatlarında yeni bir sayfa açan 5 ve 9. sınıf öğrencilerimizi de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşturuyoruz.

2 Kasım Pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz. Sağlıkla ve güvenle" ifadelerine yer verdi.
Memurlar.Net
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