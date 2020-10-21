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Madencilik işlemleri 5 günden 1 saate düştü

e-Maden uygulamasıyla madencilik işlemlerinin beş günden bir saate düşürüldüğünü ifade eden Bakan Fatih Dönmez, bugüne kadar e-Maden üzerinden toplam 4 milyon adet e-Sevk fişi, 3.500 adet maden ruhsatı ve 1.800 adet işletme izni düzenlendiğini açıkladı.
 21 Ekim 2020 07:32
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Madencilik işlemleri 5 günden 1 saate düştü

Milli Enerji ve Maden Politikasıyla hayata geçirilen e-Maden projesi meyvelerini veriyor. 2019 yılı başlarında kullanıma açılan ve 2020 Ocak itibarıyla da tüm modülleriyle devreye alınan e-Maden platformu sayesinde yatırımcılar Covid-19 salgınından etkilenmeden tüm işlemlerini internet üzerinden tek tıkla yapabiliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, uygulama sayesinde yatırımcıların yer ve zamandan bağımsız olarak e-Devlet üzerinden önceden beş gün süren işlemleri şimdi sadece bir saat içerisinde tamamlayabildiklerine belirtti. Zamandan ve kırtasiye masrafından da ciddi bir tasarruf sağlandığını anlatan Bakan Dönmez "E-Maden sayesinde madencilik işlemlerinde arzu ettiğimiz hız ve etkinliği yakaladık" dedi. Bugün itibarıyla 22 bin 200 maden ruhsatının iş ve işlemlerinin, 19 ana modül ve 133 alt süreçle birlikte e-maden üzerinden yapılabildiğine dikkat çeken Bakan Dönmez "33 ana modül altında 202 alt sürece ait yazılımsal geliştirmeler de tamamlandı. Yakında devreye alacağımız yeni yazılımlarla yatırımcılar tüm işlemlerini e-Maden üzerinden yapabilecek. 18 bin ruhsat sahibi yetkilisine, 3.100 yetkilendirilmiş tüzel kişiye ve 6.700 daimi nezaretçiye elektronik ortamda hizmet sağlamaya devam ediyoruz. E-Maden üzerinden bugüne kadar 4 milyon adet e-Sevk fişi, 3.500 adet maden ruhsatı ve 1.800 adet işletme izni düzenlenirken, sistem üzerinden 2.500 ruhsat müracaatında bulunuldu ve e-Maden destek masasına iletilen 6 bin talep yerine getirildi" ifadelerini kullandı. İlk defa bu yıl işletme ruhsat sahiplerinin, 12 bin adet 2019 yılı İşletme Faaliyet Raporu ve eklerinin tamamını e-Maden üzerinden sisteme girdiklerini anlatan Dönmez, "Böylece madencilerin hiçbir evrak için kuruma gelmelerine gerek kalmadı ve Covid-19 riski de azaltılmış oldu. Bugüne kadar 1.116 kişi online eğitim ve sınavlarını e-Maden üzerinden gerçekleştirdi" diye konuştu.

ÖDEMELER DE ONLINE YAPILIYOR

TOBB Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan ise e-Maden'in birçok kurumla olan veri entegrasyonu sayesinde özellikle mali işlemler ile ilgili ödemelerin tahakkuk ve tahsilat kısımlarının bankalara online yapılabildiğini belirterek, sistemin maliyet, zaman, emek tasarrufunun yanında, güvenilirlik sağladığını söyledi.

OSMAN ÇOBANOĞLU
Türkiye
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