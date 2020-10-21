Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı, korkutan veriyi paylaştı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Sait Gönen, koronavirüs salgınında hastanedeki durumla ilgili açıklamalarda bulunarak ''Cerrahpaşa'da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var'' dedi.
|21 Ekim 2020 07:42
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Sait Gönen şöyle dedi:
"Cerrahpaşa'da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var. Kış hepimiz için zor geçebilir. Halen en büyük silahımız maske, fiziki mesafe ve hijyene uymak! Lütfen gevşemeyelim."
Cerrahpaşa'da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var. Kış hepimiz için zor geçebilir. Halen en büyük silahımız maske, fiziki mesafe ve hijyene uymak! Lütfen gevşemeyelim.M.Sait Gönen (@drsgonen) October 20, 2020
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