Karantinada olması gereken kişi nişan töreninde yakalandı

Tavşanlı'da yaşayan bir vatandaş hakkında corona virüsü hastası temaslısı olarak karantina kararı verildi. Evinde karantinada olması gereken vatandaşın nişan törenine katıldığı ortaya çıktı.

4 bin 718 TL ceza kesildi

Nişana giden ve buradaki kişilerle temas eden vatandaş 3 bin 150 TL para cezası kesilerek yurda götürüldü.

Öte yandan, başka bir nişan töreninde ise 4 kişiye emre aykırı davranıştan dolayı 392'şer TL para cezası kesildi. Kesilen cezaların toplamı 4 bin 718 TL olarak kaydedildi.

Kaymakamlıktan açıklama

Tavşanlı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Kıymetli vatandaşlarımız, devletimizin ve kamu görevlilerinin aldığı her tedbire rağmen bu tür davranışlarda bulunmak, salgının yayılmasını hızlandıracaktır.

Daha sıkı tedbirler alınmasına meydan vermemek için, lütfen hem kendi sağlığımız, hem de çevremizdekilerin sağlığı için kurallara uyalım.

Kural ihlali görüldüğü anda, 112 ihbar hattına veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden ihbarda bulunalım.