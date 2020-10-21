Selvi'nin iddiası: Akşener, Kavuncu hakkında MİT ve Milli Savunma Bakanlığı ile görüşmüş

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin İstanbul il başkanı Buğra Kavuncu hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşme yaptığını yazdı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, önceki gün Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmiş, konu hakkında geçmişte Akşener'e bilgi verdiğini öne sürmüştü.

Selvi bugünkü köşe yazısında Özdağ'ın tartışma yaratan açıklamalarını yazdı. Selvi'nin yazısının bir kısmı şöyle:

Ümit Özdağ, FETÖ'cülükle suçladığı Buğra Kavuncu'nun İYİ Parti'ye geliş sürecinde Meral Akşener'i "Bu FETÖ'cü" diye uyardığını anlattı. Bunun üzerine Akşener'in "İki devlet görevlisiyle görüştüğünü, devlet görevlilerinin Buğra'yla ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını söylediklerini" aktardı. Bu görüşme doğru. İYİ Parti kaynakları, Ümit Özdağ'ın "Çok yüksek" dediği iki devlet görevlisinin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan olduğunu söylediler. Dün Bakanlar Kurulu toplantısı nedeniyle benim Akar ve Fidan'a sorma imkanım olmadı.

Ümit Özdağ, Meral Akşener'e gidip Buğra Kavuncu hakkında, "Bu FETÖ'cü. Hem dayısı hem kendisi FETÖ'cü" diyor. Akşener, "Nereden öğrendin FETÖ'cü olduğunu" diye soruyor. Özdağ, "Hem MİT'ten, hem Genelkurmay'dan öğrendim" diye yanıt veriyor. Akşener bunun üzerine partiye kayıtlı sabit telefon hattından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a ulaşıyor. Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğuna dair bir bilgi olup olmadığını soruyor. Akşener bir ya da en fazla iki gün sonra Ümit Özdağ'ı davet ediyor. "İki tarafa da sordum. 'Hayır. Bizde böyle bir kayıt yok' dediler" diyor. Özdağ, canı sıkkın bir şekilde, "Ha öyle mi, memnun oldum" deyip görüşmeden ayrılıyor. Ama belli ki ikna olmamış.