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Ege Üniversitesindeki taciz iddiasında yeni gelişme

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki hocalarının taciz ve hakaretlerine maruz kaldıklarını belirten öğrenciler, üniversite yönetimine başvurmuştu. Ardından öğrenciler seslerini sosyal medyadan duyurmuştu. Bu kez İzmir Diş Hekimleri Odası'na başvurarak hocalarından şikayetçi oldular.
 21 Ekim 2020 08:26
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Ege Üniversitesindeki taciz iddiasında yeni gelişme

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden bir grup öğrenci hocaları Prof. Dr. Z.B.'nin sözlü ve fiili tacizlerine maruz kaldıklarını belirterek 2019'un aralık ayında okul yönetimine başvurmuştu. Oluşturulan soruşturma komisyonu da iddiaları araştırmaya başlamıştı. Ancak geçen 10 aya rağmen herhangi bir neticeye varılamayınca öğrenciler sosyal medyadan duruma isyan etmişti. Mağdur öğrenciler bu kez suçlanan profesörün de üyesi olduğu İzmir Diş Hekimleri Odası'na başvurarak şikayetçi oldu.

'İNCELEME BAŞLATTIK'

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Süreci en başından beri takip eden Hürriyet'e konuşan Diş Hekimleri Odası Başkanı Yaman Yamangil de "Ciddi iddialar var. Suçlanan hoca odamızın üyesi olduğu için ön inceleme başlatarak kendisine bu konuda bir yazı gönderdik. Henüz bir cevap gelmedi" dedi.

Öğrencilerin Diş Hekimleri Odası'na verdikleri dilekçelerde şu ifadeler yer aldı: "Şikayetçi olmamıza rağmen 10 aydır bir sonuca varılamamış olması beni ve arkadaşlarımı üzmektedir. Dekanımız bize bu konuda ne kadar destek çıksa da komisyon üyelerinden Prof. Dr. S.D. ve Prof. Dr. N.E.'nin soruşturma sürecini uzatmak istemesine engel olamamıştır. Yıllardan beri pek çok arkadaşımızdan Prof. Dr. Z.B'nin kendilerine yönelik fiziki tacizlerini dinlemekteydik ve 2019-2020 eğitim yılında bizim de başımıza geldi. Soruşturmanın bir an önce sonuçlanması ve Prof. Dr. Z.B.'nin gereken cezayı almasını istiyorum."
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