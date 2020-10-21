KHK'lı avukat için dikkat çeken karar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen ancak hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı verilen Levent Mazılıgüney'in avukatlık ruhsatı iptal edilmişti. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi, TSK'nın eski mensubu Levent Mazılıgüney'in avukatlık yapmasının önündeki engeli kaldırdı.

Anayasa Mahkemesi'nin beraat veya takipsizlik kararı almış hukuk fakültesi mezunu KHK'lıların avukat olmasının engellenmesine yönelik verdiği hak ihlali kararının ardından, Mazılıgüney'in iptal edilen avukatlık ruhsatıyla ilgili istinaf mahkemesinden karar çıktı.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamındaki Kanun Hükmünde Kararname ile TSK'dan ihraç edilen Mazılıgüney, askerlik yaparken tamamladığı Hukuk Fakültesi'ndeki eğitimine dayanarak, avukatlık yapmak için Ankara Barosu'na ruhsat başvurusunda bulundu. Ruhsat başvurusu, Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından reddedildi.

BAKANLIK ONAY VERMEDİ, TBB'NİN ISRAR KARARIYLA RUHSAT ALDI

Mazılıgüney, ret kararını idare mahkemesine taşıdı. Ankara 23. İdare Mahkemesi'nin avukatlığın kamu görevi değil kamu hizmeti olduğuna yönelik kararının ardından Mazılıgüney'in ruhsat başvurusu TBB tarafından kabul edildi.

TBB'NİN KARARINI BAKANLIK YARGIYA TAŞIDI

TBB'nin kabulü, Adalat Bakanlığı tarafından onaylanmadı.

Ancak TBB kararında ısrar edince Mazılıgüney avukatlık ruhsatını aldı. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, Mazılıgüney'in avukatlık ruhsatının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı. Mahkeme, bakanlığın talebini kabul ederek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İTİRAZA RET, RUHSATA İPTAL

Kamuoyunun ByLock'taki morbeyin kumpasını ortaya çıkarmasıyla tanıdığı ve hakkında açılan FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı verilen Mazılıgüney, bakanlığın başvurusuyla alınan yürütmeyi durdurma kararına itiraz etti ancak sonuç alamadı. İlerleyen süreçte, Mazılıgüney'in avukatlık ruhsatı iptal edildi.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

İptal kararını istinafa taşıyan Mazılıgüney'in başvurusu, oy çokluğuyla kabul edildi. Böylece, Mazılıgüney'in avukatlık yapabileceği, yargı kararıyla kesinleşmiş oldu. İstinaf mahkemesinin kararında, Anayasa Mahkemesi'nin 28 Temmuz'da vermiş olduğu hak ihlali kararına değinildi ve ruhsatın iptalinde yasal isabet görülmediği belirtildi.

KARŞI OY: AYM KARARININ ESAS ALINARAK KARAR VERİLMESİ YANLIŞ

Karşı oy kullanan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi Başkanı Kalender Türeoğlu, karşı oy gerekçesinde, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararında Levent Mazılıgüney'in başvurucu olmadığını belirtti.

Türeoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararının esas alınarak karar verilmesinin yanlış olduğunu savundu.