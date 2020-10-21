1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Merkez Bankası faizi 300 baz puan artıracak' iddiası

Merkez Bankası'nın 22 Ekim 2020 Perşembe günü yapacağı faiz toplantısıda 300 baz puan faiz artırımı kararı alacağı iddia edildi.
 21 Ekim 2020 08:39
+Aa- Yazdır
'Merkez Bankası faizi 300 baz puan artıracak' iddiası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 22 Ekim 2020 Perşembe günü yeni bir faiz kararı almak için toplanacak. Merkez Bankası'nın toplantıda 300 baz puan faiz artırımı kararı alacağı iddia edildi.TCMB'nin alacağı faiz kararı ile ilgili iddia Kevin Daly öncülüğündeki Goldman Sachs ekonomistlerinin kaleme aldığı müşteri raporundan geldi.

Raporda, "Merkez Bankası fonlama sınırlamalarıyla halihazırda gerçekleştirdiği sıkılaştırmayla buluşturmak için bir haftalık repo faizini artıracak." ifadesi yer aldı.

Öte yandan Bloomberg'in ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirdiği anketinden çıkan medyan tahmin politika faizinin 150 baz puan artarak yüzde 11.75'e yükseleceği şeklinde oldu.

Ayrıca Goldman Sachs'tan Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar faizleri yüzde 17'ye kadar çıkaracağı tahmini geldi. Ancak raporda, "Riskler sıkılaştırmanın ertelenerek TL'de daha fazla volatilite, yüksek enflasyon ve en sonunda sert bir iniş ile sonuçlandığı risk senaryosuna doğru eğik." dendi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ekonomistler, MB'den beklentinin üzerinde faiz artırımı bekliyor
20 Ekim 2020 18:37		 Çinliler, Türkiye'den konut alımında rekor kırdı
20 Ekim 2020 11:01
Kredi faizleri artınca konut satışları azaldı
19 Ekim 2020 20:13		 ABD yatırım bankası, Merkez Bankası'ndan 300 baz puan faiz artırımı bekliyor
19 Ekim 2020 09:45
Konut fiyatı 8 ayda yüzde 20,5 arttı
19 Ekim 2020 07:31		 Konut metrekare fiyatları tarihi zirvesini gördü
18 Ekim 2020 11:30
Tapu harcında tüm zamanların yıllık rekoru 9 ayda kırıldı
18 Ekim 2020 11:06		 Bankalar sanayide çarkların dönmesi için kredi musluklarını açtı
16 Ekim 2020 11:21
Konut satışları eylülde azaldı
15 Ekim 2020 20:49		 Konut satış adedi 9 ayda 1,2 milyona yaklaştı
15 Ekim 2020 14:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:59 - Grip aşısı için 5 puan şartı08:57 - Yerli elektrikli bisiklet bataryası08:53 - Hazine'den 5 partiye 481 milyon TL yardım08:48 - Kansere karşı akıllı nano ilaç08:45 - İngilizce bilen taksici geliyor08:39 - 'Merkez Bankası faizi 300 baz puan artıracak' iddiası
08:36 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan burs açıklaması08:35 - KHK'lı avukat için dikkat çeken karar08:28 - Enerjiye ait kozmik bilgileri sızdıranlara operasyon08:26 - Ege Üniversitesindeki taciz iddiasında yeni gelişme08:21 - Karantinada olması gereken kişi nişan töreninde yakalandı08:16 - Kara yolunda antrenman yapan milli atlete otomobil çarptı
08:11 - Kocaeli'de radyoaktif kapsül bulundu: Ekipler kimyasal alarma geçti08:05 - Dişleri fırçalamak, koronavirüse karşı koruyucu olabilir08:05 - Akşener, Kavuncu hakkında MİT ve Milli Savunma Bakanlığı ile görüşmüş07:49 - Başkentte trafik kazası: 4 yaralı07:42 - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı, korkutan veriyi paylaştı
07:36 - Bakım merkezlerinden hizmet alma şartlarında değişiklik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İşte AYM'nin Engin Yıldırım kararı
MİT'ten nefes kesen operasyon: BAE ajanı yakalandı
Öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları iller arasında da yapılabilmelidir
BAE'li ajan darbe raporu hazırlamış
ABD'nin gündemine oturan Türk: Yapmasaydım vicdan azabı çekerdim
KHK'lı avukat için dikkat çeken karar
Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
'2 Kasım pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz'
Ersin Tatar: Ben bir kaleyi yıktım
Enerjiye ait kozmik bilgileri sızdıranlara operasyon
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fahrettin koca'nın taksim paylaşımı 1
özel kreşin iade kararına itirazının reddedilmesi 1
turşucu 4
ufunet 1
garry rodrigues'in sözleşmesinin feshedilmesi 1
ebeveyn olmak 1
dayot upamecano 1
sayrı 1
rezidans cinayeti 1
Bahar gelsin karşı dağa çıkayım 1
SON İLANLAR
MSB, 1'i Engelli 2 İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Ordu Akkuş Belediyesi 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 16 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 15 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 16 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bartın İz Özel İdraresi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam