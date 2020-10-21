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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan burs açıklaması

Lisans öğrencileri için Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) burs programı başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında STAR lisans bursları hakkında açıklamalarda bulundu.
 21 Ekim 2020 08:36
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan burs açıklaması

STAR lisans burs programı başlıyor!

İşte Erdoğan'ın açıklamaları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, STAR bursları hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK vasıtasıyla kısa adı 'Star' olan Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nı başlatıyoruz. Lisans eğitiminin her seviyesindeki 1000 gencimiz, TÜBİTAK enstitülerinde ya da TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev almak suretiyle bu programdan faydalanabilecek. Ülkemizde ilk defa hayata geçen bu denli büyük proje tabanlı lisans burs programının gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

BURS PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı STAR lisans burs programıyla ilgili duyuruların önümüzdeki günlerde yapılacağı tahmin ediliyor.

TÜBİTAK'ın geçtiğimiz aylarda yayınladığı "COVID - 19 Araştırma Projeleri" burs programı kılavuzunda yer alan bilgiler şu şekildeydi;

BURS MİKTARI

Bursiyerlere ödenecek azami burs miktarları;

- Lisans öğrencileri için 750 TL/ay,

- Yüksek Lisans öğrencileri için 3.000 TL/ay,

- Doktora öğrencileri için 4.500 TL/ay,

- Doktora Sonrası Araştırmacılar için 6.000 TL/ay'dır.

TÜBİTAK'ın desteklediği diğer projelerde görev alan bursiyerlerin, bu program kapsamında da desteklenmesi durumunda verilecek burs miktarları yukarıdaki miktarlara tamamlanır.

BAŞVURU KOŞULLARI VE İSTENEN BELGELER

a. Başvuru Koşulları

i. T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak *. Herhangi bir kurum/kuruluşta tam veya kısmi zamanlı çalışmıyor olmak.

**. Türkiye'de lisans, tezli yüksek lisans veya doktora derecesi veren bir programda kayıtlı olmak ya da doktora derecesini almış olmak

***. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak

****. Özel öğrenci statüsünde olanlar bu çağrı kapsamında bursiyer olamaz.

b. Başvuru Belgeleri

*. Öğrenci belgesinin e-devletten alınan çıktısı veya doktora mezuniyet belgesi

**. COVID-19 ile ilgili bir projede araştırma yapmakta/yapacak olduğunu gösterir belge (Kabul belgesi araştırmanın yapılacağı tarihleri, araştırma,konusunu içermeli ve davet eden araştırmacı (proje yürütücüsü) tarafından imzalanmış olmalıdır.

***. Program web sayfasında yer alan formatta hazırlanmış Başvuru ve Araştırma Öneri Formu
Memurlar.Net
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