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İngilizce bilen taksici geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı, İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği toplantıyla, UKOME'de görüşülen 6 bin yeni taksi teklifi ile yeni taksi yönetim sisteminin detaylarını, kamuoyuna tanıttı.
 21 Ekim 2020 08:45
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İngilizce bilen taksici geliyor

Milliyet'ten GÜLDEN ÇOKTAN'ın haberine göre: Toplantıya İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım ve sektör temsilcileri katıldı. UKOME'nin onaylanması durumunda uygulamaya konulacak yeni sistemde, sistemin sahibi olan İBB, ihaleyle bir iştirakini yetkilendirecek. Plaka kiralama yöntemiyle çalışacak 6 bin yeni taksi ile hizmet kalitesinin artırılacağı bir model oluşturulurken ücret ödemelerinde ise İstanbulkart, kredi kartı, online ödeme ve QR seçenekleri olacak. Ulaşım akademisi ile taksi şoförlüğü standartları belirlenecek ve kapsamlı bir sınav süreci yapılacak.

Şoför yaşı en az 21 olarak belirlenirken, şoför lisansları 5 yılda bir yenilenecek. Şoförlere en az asgari ücret tutarında sabit maaş artı prim ödemesi planlanıyor. Ayrıca şoförlerden temel İngilizce bilgisi talep edilecek. Aynı zamanda vatandaşların hız, bulunabilirlik, güven, farklı ödeme seçenekleri beklentilerini sağlamak adına YSU geliştirilecek.

Kaliteyi yükseltecek

Yeni modelle birlikte kurumsallık avantajları ile kalite ve performansın artması, araç bakım maliyetleri azalması, şoför haklarının, güvenlik ve hijyen şartlarının iyileştirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Toplantıda konuşan Orhan Demir, "Bu 6 bin taksi kesinlikle kamunun elinde olacak ve bu taksiler diğer taksilerin de kalitesini yükseltecek. İTaksi mobil uygulamamız da hazır, deneme sürecinin ardından çok yakında hizmete sunacağız" dedi. Demir ayrıca korsan taksi konusunda ilgili bütün deneklere ve Emniyete yazı yazdıklarını ve bu sorunu hep birlikte çözmeyi planladıklarını belirtti. yeni taksi yönetim modelini tanıttı.

Destek de var karşı çıkan da

Toplantıda söz alan taksici odası temsilcileri ve taksici esnafı ise, maliyetlerin yüksekliği, uzun çalışma saatleri ve korsan taksi gibi sıkıntılara değinerek, sorunlarını çözecek yeni bir sisteme destek vereceklerini dile getirdiler. Bazı taksiciler ise, sektörün sorunları çözülmeden 6 bin yeni plaka getirilmesine tepki gösterdi. Salonda, proje ile 1.000 plaka verilecek olan minibüsçüler ve taksi dolmuşçular ile taksiciler arasında tartışma ve gerginlik yaşandı.

Yeni taksi yönetim sistemine karşı bazı taksi sivil toplum kuruluş ve oda başkanları da İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın (İTEO) Seyrantepe'deki merkez ofisinde bir araya geldi. İTEO Başkanı Eyüp Aksu, "İstanbul'un ihtiyacı olan haksız rekabet yapacak ilave taksi değildir. Mevcut taksilere teknoloji desteği verilmeli, İBB Başkanı tarafından durdurulan şoför eğitimleri tekrar başlatılmalı ve ilkyardım, davranış biçimi, yabancı dil ve benzeri eğitimler almış şoförlerle daha kaliteli hizmet verilmesi sağlanmalıdır" dedi.
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