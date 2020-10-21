Yerli elektrikli bisiklet bataryası
|21 Ekim 2020 08:57
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Vestel'den yapılan açıklamaya göre, şirket, ilk yerli elektrikli bisiklet bataryasının üretimine başladı. Donanım, yazılım, mekanik tasarımları ile üretim ve test altyapısı tamamen Vestel mühendisleri tarafından üretilen bataryalar, güvenilirliği, uzun ömürlü kullanım imkanı ve online servis hizmeti ile avantaj sağlıyor. Avrupa'da ciddi pazar büyüklüğüne ulaşan elektrikli bisikletlere, Türkiye'de de ilgi her geçen gün artıyor.
Vestel'in tasarlayıp ürettiği yerli tasarım ve üretim bataryalar ilk kez geçen yıl düzenlenen IFA'da görücüye çıkarıldı. İlk siparişini Salcano'dan alan Vestel tüm yerli bisiklet üreticileri ve dünyaya batarya üretmeyi hedefliyor. Turan Erdoğan, geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Bisiklet bataryalarımızı bisiklet üreticileri ve e-bisiklet sistem üreticilerinin kullanımına sunarak sektörde bir ilke imza atmış olduk" dedi.
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