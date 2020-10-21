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Grip aşısı için 5 puan şartı

Kovid-19 salgını nedeniyle talebin arttığı grip aşısı Türkiye'ye geldi ancak Sağlık Bakanlığı henüz kimlerin grip aşısı olması gerektiğine ilişkin algoritmayı resmen yayımlamadığı için sahada hala aşının kimlere yapılacağı tartışma konusu.
 21 Ekim 2020 08:59
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Grip aşısı için 5 puan şartı

Kovid-19 salgını nedeniyle talebin arttığı grip aşısı Türkiye'ye geldi ancak Sağlık Bakanlığı henüz kimlerin grip aşısı olması gerektiğine ilişkin algoritmayı resmen yayımlamadığı için sahada hala aşının kimlere yapılacağı tartışma konusu. Vatandaşın aşıda öncelik almak için isim yazdırdığı eczaneler, 'Charlson Risk Skoru'na göre grip aşısı yaptırılacağını belirterek vatandaşı aile hekimlerine yönlendirdi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Yusuf Eryazgan da taslak algoritmanın kabul edilmesi halinde bir kişinin grip aşısına ulaşabilmesi için "Charlson Risk Skoru"na göre 5 puanı geçmesi gerektiğini söyledi.
Grip aşısı için 5 puan şartı
Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Türkiye'de grip aşısı önceki yıllarda ekim ayında yapılıyordu. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü talebin arttığı grip aşısı Türkiye'ye geldi. Ancak başka bir sıkıntı var. Sağlık Bakanlığı henüz kimlerin grip aşısı olması gerektiğine ilişkin algoritmayı resmen yayımlamadı. Bu nedenle sahada aşının kimlere yapılacağı tartışma konusu. Aşıda yaşanan tartışmalara bu kez "Charlson Risk Skoru" ve bunun baz alındığı bakanlığa ait olduğu iddia edilen taslak algoritma damgasını vurdu. Sağlık Bakanlığı henüz grip aşısıyla ilgili algoritmayı resmi olarak açıklamazken, sosyal medyaya yansıyan, bakanlığın logosunun yer aldığı "Charlson Risk Skoru" puanlamasına göre puanı tutan ve birincil risk grup adı altında saptanan hastaya grip aşısı yapılacağı iddia edildi.

Puana göre yapılacak

Söz konusu taslak algoritmaya göre kişiler "Yüksek, orta ve çok düşük riskli" olarak aile hekimleri tarafından puanlandırılacak. Risk skorunda yer alan hastalıklardan hiçbirine girmeyen kişilere "0" verilerek "risksiz"; 1-2 puanı olanlar ise "çok düşük riskli" kabul edilecek. Bu kişilere grip aşısı yapılmayacak. 3-4 puanda olanlar "orta riskli" kabul edilecek ancak bu kişiler aşı için ikinci fazı bekleyecek. Skor tablosuna göre 5 ve üzerinde puanı olanlar ise "yüksek riskli" kabul edilecek. Bu kişiler aile hekiminin skoru belirlemesinin ardından reçeteyle eczaneden ilacını alacak ardından tekrar aile hekimine giderek aşısını yaptırabilecek.

Birden fazla hastalık şartı

Taslağın İstanbul Eczacılar Odası tarafından Türkiye İlaç ve Tıbbi Kurumu'na (TİTCK) sunulduğunu kaydeden Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Yusuf Eryazgan, Sağlık Bakanlığı'nın bu konuya ilişkin resmi bir ilanı ve açıklaması bulunmadığını belirterek, "Aşının azlığından dolayı bakanlığın da bunu henüz nasıl çözeceğini bilemediğinden, eczacılar bunu kendi üzerlerinden atmak için daha önce bilimsel yayınlanmış bir algoritmayı bakanlık kabul etmiş gibi lanse ediyor" diyerek tepki gösterdi. Söz konusu taslak algoritmanın uygulanması durumunda birçok kronik hastaya aşı yapılamayacağını kaydeden Eryazgan, 5 puanı geçebilmek ve grip aşısını ücretsiz alabilmek için bir kişinin birden fazla hastalığının olması gerektiğini vurguladı. Eryazgan, şöyle konuştu:

"Geçen dönem biz diyabetli hastaya direkt aşı yaparken şimdi diyabetli hastanın komplikasyonlarının olması lazım. Şekerinin gözüne vurması, böbreğinin zarar görmüş olması lazım. Bir tarafının felç geçirmiş olması gibi. Daha önce 65 yaş üstüne direkt aşı yaparken şimdi 65 yaş üstünün başka hastalıklarının olması lazım. İyice daraltmış liste. Bu da vatandaşın aşıya ulaşmasında büyük engel. Bir de bu aşıya ulaşmak için 3 kere ASM-eczane arasında vatandaş mekik dokuyacak."
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