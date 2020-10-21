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Taksim Meydanı için oylama yapılan 3 proje

İstanbul'da Taksim, Bakırköy Meydanı ve Salacak kıyı bandı tasarımlarının ödül kazanan projelerin hayata geçirileceği oylama bugün başladı. İstanbul halkı, T.C. numaraları ile 'istanbulsenin.org' üzerinden oylarını kullanabilecek.
 21 Ekim 2020 09:00
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Taksim Meydanı için oylama yapılan 3 proje

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) ortak çalışmasıyla yarışmaya açılan Taksim, Bakırköy Meydanı ve Salacak kıyı bandı tasarımlarının ödül kazanan projelerin hayata geçirileceği süreçte, meydanların yeni yüzünü İstanbullular belirleyecek. Bugün başlayan oylamada için 12 Kasım tarihine kadar 'istanbulsenin.org' üzerinden T.C. numaraları ile oy kullanılabilecek.

Kamusal mekanların tasarım ve düzenlemelerini 'İstanbul Kamusal Mekanlarına Kavuşuyor' temasıyla yarışmaya açan İBB, en yoğun kullanıcı kitlesine sahip, Taksim Meydanı, Bakırköy Meydanı ve Salacak Kıyısı tasarım yarışmalarının sonuçlarını İstanbul halkına sunuyor.

Projeler meydanlarda sergileniyor

Yarışmalarda dereceye giren eşdeğer projeler, Taksim, Bakırköy ve Üsküdar Meydanlarında kurulan 'Karar Senin' merkezlerinde ya da istanbulsenin.org sitesi üzerinden incelenebiliyor. Aynı zamanda yurttaşlar, meydanlarda bulunacak Beyaz Masa çalışanlarına danışarak oy verme süreci hakkında bilgiler edinebilecek.

Yarışmalar hakkında

İBB'nin, İPA ile ortaklaşa düzenlediği Taksim, Bakırköy ve Salacak Meydanları tasarım yarışmaları, çeşitli kurumlarla yapılan toplantılar, anketler, röportajlar ve söyleşilerle zengin bir süreçte gerçekleşti.

Üç yarışma için toplam 233 proje teslim alındı ve jüri tarafından her bir yarışma için üçer eşdeğer ödül belirlendi.

İŞTE TAKSİM MEYDANI İÇİN OLUŞTURULAN PROJELER
NTV
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