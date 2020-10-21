1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Miras Bitcoin vergiye tabi

Son yıllarda yaygınlaşan, ancak meşruluğu konusunda tartışma olan kripto para Bitcoin'in, miras olarak bırakıldığında vergiye tabi olduğu ortaya çıktı. Bir mirasçının eşinin Bitcoin hesabıyla ilgili vergi dairesine yaptığı başvuruya verilen yanıta göre, Türkiye'de para olarak hukuki altyapısı bulunmayan Bitcoin ve türevi kripto paraların miras yoluyla devredilmesi halinde, veraset ve intikal vergisi kesilmesi gerekiyor
 21 Ekim 2020 09:04
+Aa- Yazdır
Miras Bitcoin vergiye tabi

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Vefat eden eşinin hesabında 20 bin liradan fazla değerde bitcoin bulunan bir kadın, konuyu vergi dairesine taşıdı. Vergi dairesi, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'na göre, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset ya da başka bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğunu hatırlattı. Dairenin yazısında, ilgili mevzuattaki "mal" tabirinin, mülkiyete konu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke (mal varlığına) girebilen diğer bütün hakları ve alacakları ifade ettiği vurgulanarak, veraset ve intikal vergisinin süreçleri hakkında bilgi verildi.

Vergi dairesinin yazısında, hayatını kaybeden kişinin hesabında bulunan Bitcoin varlığının mirasçılar tarafından veraset ve intikal vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerektiği ifade edilerek, tahakkuk edecek verginin ödenmesi halinde ilişik kesme belgesinin verileceği, mirasçılarca beyanname verilmemesi durumunda ise daha sonra ödenecek vergiye mahsuben Bitcoin şirketi tarafından yüzde 5 oranında tevkifat yapıldıktan sonra kalan miktarın mirasçılara ödeneceği kaydedildi. Yazıda, "Ayrıca, tevkif edilen paranın en geç bir hafta içinde en yakın vergi dairesine yatırılması ve durumun tarha yetkili vergi dairesine bildirilmesi gerektiği tabiidir" denildi.

Türkiye'de hukuki anlamda para olarak kabul edilmeyen Bitcoin ve benzeri kripto paralar için vergilendirme çalışmaları sürüyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kartlı ödemelerde Eylülde yüzde 25 artış görüldü
21 Ekim 2020 10:30		 Türkiye ihtiyaç sahibi ülkelere un ve bakliyat gönderecek
21 Ekim 2020 04:39
TPAO, sondaj çalışmalarının görüntülerini paylaştı
20 Ekim 2020 19:13		 Bankalar altının saflığını 'milyem değer' üzerinden belirleyecek
20 Ekim 2020 10:58
Geçici vergide yeniden değerleme oranı yüzde 5,29 oldu
20 Ekim 2020 09:56		 Ödenek artışında aslan payı yatırıma
20 Ekim 2020 07:55
Ekonomi koronaya karşı antikor üretti
20 Ekim 2020 07:30		 IMF'den "dijital para" uyarısı
19 Ekim 2020 20:09
Dünyanın en güçlüsü Kaşif
19 Ekim 2020 06:40		 TSE keşfedilen doğal gaz rezervine hizmet sunmaya hazır
18 Ekim 2020 21:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:30 - Kartlı ödemelerde Eylülde yüzde 25 artış görüldü10:27 - Kocaeli'de 'radyoaktif' ibareli kapsülde radyoaktif madde bulunamadı10:26 - Bakanlığa en sık gelen COVID soruları: Sinekten bulaşır mı?10:22 - Bir ilimizde 65 yaş üstü vatandaşların pazar yerine girişleri kısıtlandı10:21 - Şişli'de avukatlık bürosunda feci dayak, 2 kişi hastanelik oldu10:21 - Kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü
10:18 - Dışişleri Yemen'deki Kızılay yetkilisine saldırıyı kınadı10:02 - Şube müdürü, mühendislik bitirirse ek göstergesi ne olur? Sınavsız mühendisliğe atanır mı?10:02 - Borsa güne yükselişle başladı10:00 - YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu yayımlandı09:53 - Ford ve Volkswagen kararını verdi! İşte fabrikanın kurulacağı şehir09:50 - Roketatar ile taciz ateşi açan 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
09:48 - İzmir'de FETÖ üyesi şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı09:46 - TÜBİTAK projelerinde çalışacak lisans öğrencileri STAR bursiyeri olabilecek09:44 - Dolar'ın düşüşü devam ediyor09:43 - İzmir'de sahte içkiden 1 kişi öldü09:30 - Cem Yılmaz'dan, Bakan Koca'ya çağrı: Ücret almadan görev alabilirim
09:30 - Alkol düzenlemesi Meclis'ten geçti! 320 bin liraya kadar cezası var
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
İşte AYM'nin Engin Yıldırım kararı
KHK'lı avukat için dikkat çeken karar
Ford ve Volkswagen kararını verdi! İşte fabrikanın kurulacağı şehir
Öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları iller arasında da yapılabilmelidir
MİT'ten nefes kesen operasyon: BAE ajanı yakalandı
Enerjiye ait kozmik bilgileri sızdıranlara operasyon
Cem Yılmaz'dan, Bakan Koca'ya çağrı: Ücret almadan görev alabilirim
BAE'li ajan darbe raporu hazırlamış
ABD'nin gündemine oturan Türk: Yapmasaydım vicdan azabı çekerdim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
feraset 1
tokat 1
dev tazminatı reddeden gazi 2
ervah 1
coronagercegi.com 1
habaset 1
iyilik 2
ileti 1
dürdane 1
fatih terim 1
SON İLANLAR
Horasan Öğretmenevi İşçi Alacak
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
TKİ Çan Linyitleri Engelli İşçi Alacak
Berlin Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
MSB, 1'i Engelli 2 İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Ordu Akkuş Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam