1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KPSS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ve ÖABT sonuçları yarın açıklanacak
 21 Ekim 2020 09:09
+Aa- Yazdır
KPSS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Genel Kültür Genel Yetenek oturumu 6 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumu 12 ve 13 Eylül'de yapıldı.

ÖABT ise 20 Eylül'de yapıldı.

ÖSYM, açıkladığı takvime göre KPSS ve ÖABT sınav sonuçlarının 22 Ekim'de yani yarın açıklanması bekleniyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun başkanı var mı?
20 Ekim 2020 12:00		 KPSS 2020/13 tercih sonuçları açıklandı
20 Ekim 2020 10:03
Böyle bakanlık mı olur? 76 kişinin girdiği mülakat sonuçlarını 2,5 yıldır açıklayamadılar
19 Ekim 2020 12:02		 Diyanet, 5100 personel alımında sık sorulan soruları cevapladı
19 Ekim 2020 10:46
AssisTT 5 bin kişiye istihdam sağlayacak
17 Ekim 2020 15:46		 Sözleşmeli ve memur alım ilanları tek bir tercih kılavuzunda yayınlanmalı
15 Ekim 2020 10:45
Belediye'de istihdam edilecek 23 personel kurayla belirlendi
14 Ekim 2020 22:36		 KPSS Önlisans sınav giriş belgeleri yayımlandı
14 Ekim 2020 14:08
Yıl 2020... Halen noter onaylı diploma isteyen üniversiteler var!
13 Ekim 2020 11:00		 Adalet Bakanlığı personel alımını kim geciktiriyor?
13 Ekim 2020 10:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:30 - Kartlı ödemelerde Eylülde yüzde 25 artış görüldü10:27 - Kocaeli'de 'radyoaktif' ibareli kapsülde radyoaktif madde bulunamadı10:26 - Bakanlığa en sık gelen COVID soruları: Sinekten bulaşır mı?10:22 - Bir ilimizde 65 yaş üstü vatandaşların pazar yerine girişleri kısıtlandı10:21 - Şişli'de avukatlık bürosunda feci dayak, 2 kişi hastanelik oldu10:21 - Kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü
10:18 - Dışişleri Yemen'deki Kızılay yetkilisine saldırıyı kınadı10:02 - Şube müdürü, mühendislik bitirirse ek göstergesi ne olur? Sınavsız mühendisliğe atanır mı?10:02 - Borsa güne yükselişle başladı10:00 - YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu yayımlandı09:53 - Ford ve Volkswagen kararını verdi! İşte fabrikanın kurulacağı şehir09:50 - Roketatar ile taciz ateşi açan 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
09:48 - İzmir'de FETÖ üyesi şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı09:46 - TÜBİTAK projelerinde çalışacak lisans öğrencileri STAR bursiyeri olabilecek09:44 - Dolar'ın düşüşü devam ediyor09:43 - İzmir'de sahte içkiden 1 kişi öldü09:30 - Cem Yılmaz'dan, Bakan Koca'ya çağrı: Ücret almadan görev alabilirim
09:30 - Alkol düzenlemesi Meclis'ten geçti! 320 bin liraya kadar cezası var
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
İşte AYM'nin Engin Yıldırım kararı
KHK'lı avukat için dikkat çeken karar
Ford ve Volkswagen kararını verdi! İşte fabrikanın kurulacağı şehir
Öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları iller arasında da yapılabilmelidir
MİT'ten nefes kesen operasyon: BAE ajanı yakalandı
Enerjiye ait kozmik bilgileri sızdıranlara operasyon
Cem Yılmaz'dan, Bakan Koca'ya çağrı: Ücret almadan görev alabilirim
BAE'li ajan darbe raporu hazırlamış
ABD'nin gündemine oturan Türk: Yapmasaydım vicdan azabı çekerdim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
imtihan 1
dev tazminatı reddeden gazi 2
tokat 1
kasem 1
Bilgisayar başında iş yapıyormuş gibi görünen çalışanlar 2
acun 1
iş yerinde çay demlemek 2
sözlüğe canlılık gelmesi 1
büfe 1
nihatla sivri sinek 2
SON İLANLAR
Horasan Öğretmenevi İşçi Alacak
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
TKİ Çan Linyitleri Engelli İşçi Alacak
Berlin Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
MSB, 1'i Engelli 2 İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Ordu Akkuş Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam