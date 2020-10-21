Buğday, arpa ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı
Buğday, arpa ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı<
|21 Ekim 2020 09:22
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Cumhurbaşkanı kararıyla buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi, 1 Ocak 2021'e kadar sıfırlandı.
Bazı hububat ürünlerinin ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfırlandı.
Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, daha önce ülke ve ülke gruplarına bağlı olarak, kapsam dahilindeki makarnalık durum buğday, adi buğday, kızıl buğday, mahlut, beyaz arpa, matlık arpa ve mısır ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfırlandı. Karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
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