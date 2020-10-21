Cem Yılmaz'dan, Bakan Koca'ya çağrı: Ücret almadan görev alabilirim
|21 Ekim 2020 09:30
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Cem Yılmaz Twitter hesabı üzerinden Sağlık Bakanı Koca'ya pandemi sürecinde yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için bir organizasyon düzenlenmesi çağrısında bulundu.
Yılmaz, Bakan Koca'ya çağrısında hiçbir ücret almadan bu organizasyonun içinde yer alacağına da belirtti.
İşte Cem Yılmaz'ın o tweeti
Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir Tüm ülkede,sağlık personeline,canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiç bir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim.
Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir Tüm ülkede,sağlık personeline,canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiç bir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim.Cem Yılmaz (@CMYLMZ) October 21, 2020
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