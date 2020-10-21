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Cem Yılmaz'dan, Bakan Koca'ya çağrı: Ücret almadan görev alabilirim

Ünlü komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bir öneride bulundu.
 21 Ekim 2020 09:30
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Cem Yılmaz'dan, Bakan Koca'ya çağrı: Ücret almadan görev alabilirim

Cem Yılmaz Twitter hesabı üzerinden Sağlık Bakanı Koca'ya pandemi sürecinde yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için bir organizasyon düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Yılmaz, Bakan Koca'ya çağrısında hiçbir ücret almadan bu organizasyonun içinde yer alacağına da belirtti.

İşte Cem Yılmaz'ın o tweeti

Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir Tüm ülkede,sağlık personeline,canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiç bir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim.
Memurlar.Net
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