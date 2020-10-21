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Dolar'ın düşüşü devam ediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 21 Ekim 2020 09:44
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Dolar'ın düşüşü devam ediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 7,8470 7,8480
Avro 9,3070 9,3080
Sterlin 10,1720 10,2230
ANKARA
ABD Doları 7,8150 7,8650
Avro 9,2670 9,3270
Sterlin 10,1120 10,3120
Anadolu Ajansı
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