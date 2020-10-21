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TÜBİTAK projelerinde çalışacak lisans öğrencileri STAR bursiyeri olabilecek

Lisans öğrencilerinin akademik çalışmalarına ek olarak bilimsel araştırma projelerinde de yer almasını hedefleyen STAR Programı'nın yeni çağrısında, bursiyerlik hakkı kazanan öğrenciler 6 ay boyunca aylık 750 lira burs alacak- Başvurular çevrim içi olarak 2-30 Kasım döneminde alınacak- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:- "Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için TÜBİTAK STAR Programı'nı başlatıyoruz. Bizi izlemeye devam edin"
 21 Ekim 2020 09:46
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TÜBİTAK projelerinde çalışacak lisans öğrencileri STAR bursiyeri olabilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrıya çıkılacağını açıkladığı Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) kapsamında TÜBİTAK merkez ve enstitülerinde yürütülen veya kurum tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alacak lisans öğrencileri, 6 ay boyunca aylık 750 lira bursla desteklenecek.

Dün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, lisans seviyesindeki öğrenciler için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK aracılığıyla STAR Programı'nı başlattıklarını belirterek, "Lisans eğitiminin her seviyesindeki 1000 gencimiz, TÜBİTAK enstitülerinde ya da TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev almak suretiyle bu programdan faydalanabilecek. Ülkemizde ilk defa hayata geçen bu denli büyük proje tabanlı lisans burs programının gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere müjdesini sosyal medya hesabından paylaşarak "Gençler, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sizlere çok güzel bir müjdesi var. Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için TÜBİTAK STAR Programı'nı başlatıyoruz. Bizi izlemeye devam edin." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı STAR Programı'nın yeni çağrısının detayları, TÜBİTAK'ın internet sitesinden duyuruldu.

Buna göre, Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca (BİDEB) yürütülen STAR Programı'nın yeni çağrısı, lisans öğrencilerinin akademik çalışmalarına ek olarak bilimsel araştırma projelerinde de yer almasını hedefliyor. Çağrıyla lisans öğrencilerinin bilimsel etik kuralları gözetmeleri, yaratıcılık, mühendislik, problem çözme ve entelektüel becerilerini geliştirmeleri bekleniyor.

- Portal oluşturuldu

Programa başvurmak isteyen lisans öğrencileri, TÜBİTAK merkez ve enstitülerinde yürütülen veya kurum tarafından desteklenen araştırma projelerine "star.tubitak.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

Projesine STAR Programı aracılığıyla lisans öğrencisi alımı yapmak isteyen yürütücüler de projelerinin portalda yer alması için "star@tubitak.gov.tr" adresine e-posta atabilecek.

STAR Programı'nın yeni çağrısı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik projelerle sınırlı olmayacak. Bursiyerlik hakkı kazanan öğrenciler aylık araştırma bursuyla desteklenecek.

Uzmanlar tarafından genel ağırlıklı not ortalaması ve üniversite giriş sıralamasına göre yapılacak değerlendirmenin ardından bursiyerlik hakkı kazanan öğrenciler 6 ay süreyle aylık 750 lira burs alacak. Bu sayede akademik olarak başarılı öğrencilerin ilgilendikleri bilim ve teknoloji alanlarında araştırma tecrübesi edinmesi sağlanacak.

Başvurular "e-bideb.tubitak.gov.tr" adresi üzerinden 2-30 Kasım döneminde çevrim içi olarak alınacak.

TÜBİTAK, gelen talepler üzerine Kovid-19'un teşhis ve tedavisine yönelik Ar-Ge projelerinde görev alacak araştırmacıları teşvik etmek amacıyla STAR Programı'nın ilk çağrısına çıkmış, programa yapılan 340 başvurunun 300'ü aylık 6 bin liraya kadar burs desteği almaya hak kazanmıştı.
Anadolu Ajansı
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