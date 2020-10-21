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Dışişleri Yemen'deki Kızılay yetkilisine saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı: Yemen'in Aden şehrinde görev yapan Türk Kızılay yetkilisi Ali Can Budak'a gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz
 21 Ekim 2020 10:18
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Dışişleri Yemen'deki Kızılay yetkilisine saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı: "Yemen'in Aden şehrinde görev yapan Türk Kızılay yetkilisi Ali Can Budak'a gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

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